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春季台中國際旅展招人氣　搶衛生紙送機票

記者金武鳳／台中報導2018/03/09 16:28
▲春季台中國際旅展今登場，吸引許多搶便宜民眾入場淘寶。（圖／金武鳳攝 , 2018.3.9)
▲春季台中國際旅展今登場，吸引許多搶便宜民眾入場淘寶。（圖／金武鳳攝 , 2018.3.9)

搶衛生紙戰火延燒到春季台中國際旅展？9日起在台中國際展覽館登場的春季旅展，為招徠人氣，開幕式中安排搶衛生紙趣味比賽，五名參賽者，面對滿坑滿谷的衛生紙，無不手腳並用使勁大搬，最後由現年67歲的薛先生奪冠，除了抱回50包衛生紙，還贏得韓國來回機票，讓他樂得直說「意外驚喜」。

春季台中國際旅展今年首度移師烏日區台中國際展覽館，旅展集結近百家品牌旅行社、星級飯店、特色民宿、溫泉泡湯與美食餐券總共250多攤，針對年後旅遊淡季推出優惠商品，刺激買氣。

旅展於今天開幕，不少民眾一早就排隊領取福袋，主辦單位從500個福袋中，抽出5名晉級參加趣味競賽民眾，參賽者在限時內，要從滿坑滿谷的衛生紙堆中，將一包包衛生紙放置指定區域內，67歲的薛先生搬得數量最多，共有50包，成了獲得韓國機票與住宿券的幸運者。


▲67歲薛先生今天手腳利落的搶搬50包衛生紙，成了贏取韓國來回機票的幸運者（圖／金武鳳攝 , 2018.3.9)

主辦單位威典展覽事業公司協理曾文彥表示，民眾可趁清明、端午連續假期規畫國外長程旅遊，春季旅遊賞櫻是一大重點，有旅行社推出韓國賞櫻5日遊下殺到新台幣5800元起，台中直飛名古屋3萬8900元起。

除國外遊程，旅行業者也推出國內促銷，宜蘭礁溪溫泉推出雙人住宿券1999元起，南部樂園業者推出中彰投鄉親限定套票每張999元起，中部知名吃到飽飯店餐券現金價每張699元。

主辦單位並推多項好康活動，包括旅展期間每日具有入場資格民眾，可排隊參加福袋抽獎，有住宿券、餐券等多項好禮，活動期間消費滿5000元，可獲得摸彩券一張。

關鍵字春季台中國際旅展衛生紙礁溪溫泉
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