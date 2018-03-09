春季台中國際旅展招人氣　搶衛生紙送機票

搶衛生紙戰火延燒到春季台中國際旅展？9日起在台中國際展覽館登場的春季旅展，為招徠人氣，開幕式中安排搶衛生紙趣味比賽，五名參賽者，面對滿坑滿谷的衛生紙，無不手腳並用使勁大搬，最後由現年67歲的薛先生奪冠，除了抱回50包衛生紙，還贏得韓國來回機票，讓他樂得直說「意外驚喜」。

春季台中國際旅展今年首度移師烏日區台中國際展覽館，旅展集結近百家品牌旅行社、星級飯店、特色民宿、溫泉泡湯與美食餐券總共250多攤，針對年後旅遊淡季推出優惠商品，刺激買氣。

旅展於今天開幕，不少民眾一早就排隊領取福袋，主辦單位從500個福袋中，抽出5名晉級參加趣味競賽民眾，參賽者在限時內，要從滿坑滿谷的衛生紙堆中，將一包包衛生紙放置指定區域內，67歲的薛先生搬得數量最多，共有50包，成了獲得韓國機票與住宿券的幸運者。