作家老鬼反修憲：紅二代不應特殊 搞終身制

（中央社記者邱國強北京9日電）中共官方一轉風向吹捧修憲取消國家主席任期限制，但民間反對聲音未歇。中國傷痕文學作家老鬼今天表示，江澤民、胡錦濤都遵守憲法，紅二代不應特殊，更應模範執行不搞終身制。
老鬼今天署名公開發表5點看法，反對中共力主修憲取消國家主席任期限制。
根據老鬼的北京友人向中央社記者提供的內容，馬波表示，一、憲法是國家根本大法，神聖不可侵犯，「不能換個領導人就修一次憲」。要尊重它的嚴肅和穩定，不能總是修改。
二、修憲是大事，應該透明，讓全體公民參與，聽取各方意見，「不能幾個人決定」。三、1982年憲法是中國改革開放的產物，國家主席兩屆任期是政治體制改革的重大成果。取消任期限制，是「嚴重的倒退」。
四、中共總書記習近平說要「把權力關進籠子裡」，任期制就是「限制權力的籠子」，取消任期制等於取消籠子。
五、中共前領導人江澤民、胡錦濤都遵守了憲法，紅二代（指習近平）不應該特殊，更應該「模範執行」中共已故領導人鄧小平規定下來的、不搞終身制的決定。
老鬼本名馬波，1947年生於河北阜平，母親是作家楊沫，1968年文革期間被下放內蒙古插隊，1970年更被打成反革命送往勞改，1975年被平反。1977年以「老三屆」身分考入北京大學中文系新聞專業，曾在法制日報任職。
1987年，老鬼出版他的第一本長篇小說「血色黃昏」，被認為是中國文革結束後興起的傷痕文學中，頗具代表性的著作。（編輯：張淑伶）1070309