作家老鬼反修憲：紅二代不應特殊 搞終身制

（中央社記者邱國強北京9日電）中共官方一轉風向吹捧修憲取消國家主席任期限制，但民間反對聲音未歇。中國傷痕文學作家老鬼今天表示，江澤民、胡錦濤都遵守憲法，紅二代不應特殊，更應模範執行不搞終身制。

老鬼今天署名公開發表5點看法，反對中共力主修憲取消國家主席任期限制。

根據老鬼的北京友人向中央社記者提供的內容，馬波表示，一、憲法是國家根本大法，神聖不可侵犯，「不能換個領導人就修一次憲」。要尊重它的嚴肅和穩定，不能總是修改。

二、修憲是大事，應該透明，讓全體公民參與，聽取各方意見，「不能幾個人決定」。三、1982年憲法是中國改革開放的產物，國家主席兩屆任期是政治體制改革的重大成果。取消任期限制，是「嚴重的倒退」。