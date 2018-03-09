台灣生態紀錄片始祖 劉燕明捐700捲影片

劉燕明致詞時說，他最感激的是野生動物，拍完了也不用說謝謝，因為牠們聽不懂。拍了30多年，儀式中致詞卻只說3分鐘，他傳達的是他感動、沈迷於大自然的無我、共享，以及他用盡心力、不知下一餐在哪也要完成台灣野生動物拍攝之情；會後他告訴媒體，「我就是喜歡拍動物」。

農委會林務局今天召開「劉燕明導演畢生自然生態影像捐贈簽約儀式」記者會，與會者除了劉燕明本人、受贈單位林務局長林華慶，促成此美事的中央通訊社董事長劉克襄，及幫忙找資源和寫拍攝腳本的資深媒體人楊憲宏、前行政院農業委員會林業試驗所長金恆鑣等都與會。

（中央社記者楊淑閔台北9日電）台灣生態紀錄片始祖、導演劉燕明坦言付不起冷凍保存及數位化開銷，今天將拍攝了36年的台灣野生動物700多捲膠卷等影片捐給林務局，他說自己沒要退休，會繼續拍下去。

他分享30多年來心情點滴告訴中央社記者，台灣保育雖然做得不錯，但是台灣的教育是失敗的，像他35歲以前根本就不知道台灣有野生動物，原本想去非洲。

他還說，拍了30幾年，他看台灣的野生動物拍攝依舊遠不如國外，民眾看的還是國家地理頻道等國際頻道節目拍攝的國外野生動物，從過去的三台到現在的主流媒體，根本沒在做野生動物節目，所以台灣市場一直很小，自己吃苦走來，不鼓勵年輕人走這條路，但他沒有要退休，會持續拍下去。

林務局彙整，劉燕明於1984年在關渡拍攝淡水河候鳥，累積3萬多呎膠卷，其中包括台灣第一部生態紀錄片「淡水河水鳥歲時記」，爾後又陸續完成「台灣獼猴」、「藍鵲飛過」、「台灣野鳥百年紀」3部生態紀錄片，迄今已累積20部生態紀錄片作品，鏡頭捕捉了700捲以上的珍貴生態影像。

促成這件捐贈美事的劉克襄回憶，當年他跟劉燕明兩人，一個是畫鳥類生態，一個是拍攝，當時正逢劉燕明要開始拍攝淡水生態，劉燕明一句「你願不願意下海？」就此展開劉克襄持續1年多騎著野狼125，載劉燕明從永和到關渡、淡水拍攝生態的日子。

劉克襄笑稱，「比我載我太太還多」，後來兩人沒認真工作，都在做生態記錄。牙醫出身的楊憲宏則回憶劉燕明當時為了拍攝，三餐不繼，只吃餅乾，牙幾乎壞光了；他自己則在報導台泥產業對生態造成的衝擊過程中，與辜成允、辜振甫不打不相識，辜成允看了他對台泥的批評，不服氣的反問，「不然你說我能做什麼？」因而開啟資助劉燕明拍紀錄片之緣。

楊憲宏說，後來辜老先生看影片時還問，「有沒有台語版？」催生台語版生態紀錄片，他也看過胡因夢看了生態片大哭半小時，這表示只要台灣人知道，就會關心，他希望有機會，也讓總統蔡英文、行政院長賴清德了解。

劉燕明告訴中央社記者，最近7、8年還有30、40Ｔ的數位影像拍攝，也會一併捐出。連冷氣也沒裝的他，每個月快2000元的電費，幾乎都用在必須以攝氏零下20度冷凍的膠卷上頭，加上數位化及影片整理的開銷，他實在付不起， 因此提早捐贈膠卷，當中7成影片都是最初拍成、未經整理的，之後也會協助彙整。

劉克襄說，不論以文字、畫或影像記錄台灣這片土地的生態，都是共有的財產，走過的都不是自己的，感謝這塊土地，這個意義非常非常的大，劉燕明今天開了第一槍，希望未來更多人響應。（編輯：施燕飛/方沛清）1070309