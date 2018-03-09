清明連假　台灣高鐵加開列車疏運

過了春節，走了元宵，接下來的民俗重頭節日就是4月5日清明節，今(107)年清明節適於星期四，前一天是兒童節，假期將長達5天，幾近於春節的6天連假。春節可以出國快樂度假，清明節却一定要返鄉祭祖掃墓，所以台灣高鐵為有效疏運南來北往的旅客，將於清明5天連假期間，加開246班次，提供旅客運用。

台灣高鐵表示，為服務旅客返鄉掃墓及出遊需求，將規畫自4月3日（星期二）到9日（星期一）為期7天的「清明假期疏運」計畫，旅客從即日起，就可以透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購清明連假期間所需要的車票。