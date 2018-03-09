NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈金正恩：凌晨不再試射導彈吵文在寅網友曬合照嫌冷漠　蕭敬騰霸氣回應跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

欣銓不排除併購 南京廠Q2量產

中央社2018/03/09 16:12
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）IC晶圓測試廠欣銓總經理張季明今天表示，未來3年是重要執行階段，今年成長性看佳，未來不排除還有併購計畫。欣銓中國大陸南京廠預計第2季營運量產。

欣銓下午舉辦線上法人說明會。

展望今年到2020年營運走勢，張季明表示，欣銓積極深耕車用電子、物聯網、高效能運算等領域，未來3年是欣銓重要執行階段。

他指出，欣銓持續擴大一般型微控制器（MCU）、車用電子、安控等領域，物聯網射頻元件也有突破，建立電源晶片測試線，並布局其他新應用，目前應處於未來5年成長階段初期。

展望今年產業概況，張季明指出，今年目前看來審慎樂觀，趨勢健康；從測試機台交期來看延長到6個月，預期今年成長性仍看佳。今年半導體產業仍看持續成長。

從半導體應用來看，張季明表示，今年手機晶片製造商持續調整庫存，手機應用成長性有限，不過車用電子、物聯網和高效能運算等領域維持穩健成長。

觀察今年資本支出規模，欣銓財務管理處處長顧尚偉表示，今年規模較去年不會太大成長，目前規劃新台幣20億元之內規模。

在未來併購計畫，張季明表示，欣銓未來不排除併購計畫，會慎選對象。

展望中國大陸南京廠布局，顧尚偉指出，南京廠去年12月移入測試機台，今年第1季取得品質管理系統認證及主要客戶驗證，開始測試作業，預計第2季開始營運量產，以品質和口碑為主。

在台灣投資，張季明表示，欣銓在台灣4個廠區持續投資成品測試。整體來看，欣銓布局南京廠、投資晶圓級封裝（WLP）公司、加上結合全智科，擴大產業鏈影響力。

從應用比重來看，欣銓去年車用和安控測試應用比重約20.2%，金額成長36%。從測試產品來看，欣銓在晶圓測試占比88%，成品測試占比12%。

張季明表示，欣銓今年在策略型成品測試會有新進展，未來規劃成品測試比重到15%，長期規劃到20%。（編輯：林沂鋒）1070309

群創2月合併營收180億 ...黨產會告發辜嚴母女 婦聯會...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan