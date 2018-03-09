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川普宣布鋼鋁關稅 中日韓均表不滿 中國恐有報復行動

鉅亨網2018/03/09 16:16
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美國總統川普宣布對鋼鋁課稅後，主要亞洲國家迅速表達不滿，並警告如果雙方互相報復，只會傷害產業與緊密的合作關係。

據《路透》報導，川普周四簽署命令，對鋼鐵及鋁進口分別課徵 25% 及 10% 關稅，加拿大與墨西哥暫時排除，其他盟國也可以談判考慮例外。

日本方面對此表示，這將對兩國的密切雙邊關係產生「重大影響」，中國表示「堅決反對」此一決定，南韓考慮向 WTO 提起申訴。

中國透過商務部表示，將評估可能的損失，並「堅決捍衛合法權益」，關稅嚴重影響國際貿易的正常秩序。

日本外相河野太郎周五發表聲明，指美國此一決定「令人遺憾」，日本將繼續要求美國，打消對鋼鋁產品的課稅計畫。

美國這個決定，目標明顯鎖定中國，儘管中國還排不上美國進口鋼鐵來源的前 10 名。中國鋼鐵和金屬協會則敦促政府對美國進行報復，並列出由不銹鋼到煤炭、農產品及電子產品等可課稅項目。

SMBC 日興證券東京首席經濟學家 Junichi Makino 在最新的報告中表示，貿易戰的代價將是巨大的，每個人對此都不會開心。

亞洲鋼鐵股也受川普課稅的影響下跌，早盤中國鋼鐵和鋁製造商股票下跌，寶鋼股價下跌 3% 左右，南韓浦​​項製鐵的股價下跌超過 2%，不過在東京，日本最大的鋼鐵製造商新日鐵和住友金屬小幅上漲。

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