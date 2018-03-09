橘子2月營收達20.4億　再創單月歷史佳績

橘子集團今（9）日公布2018年2月合併營收達新台幣20.4億元，在《天堂M》人氣熱度挹注及農曆春節效應下，持續締造單月營收歷史新高紀錄。相較前月成長5.3%、較去年同期增加181%，累計1至2月合併營收約39.8億元。

因應國際財務報導準則第15號，橘子集團旗下數位娛樂平台樂點（GASH）營業收入採淨額認列，據此，則集團2018年2月份自結合併營業收入為17.7億元，此一表現也是單月營收歷史新高紀錄。