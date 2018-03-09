橘子2月營收達20.4億　再創單月歷史佳績

橘子集團今（9）日公布2018年2月合併營收達新台幣20.4億元，在《天堂M》人氣熱度挹注及農曆春節效應下，持續締造單月營收歷史新高紀錄。相較前月成長5.3%、較去年同期增加181%，累計1至2月合併營收約39.8億元。
因應國際財務報導準則第15號，橘子集團旗下數位娛樂平台樂點（GASH）營業收入採淨額認列，據此，則集團2018年2月份自結合併營業收入為17.7億元，此一表現也是單月營收歷史新高紀錄。
遊戲橘子的主力遊戲於春節期間皆推出慶祝活動，《天堂M》在農曆年前加開3組全新伺服器，推出3款中文版獨家節慶限定紅變與藍變變身卡，並天天舉辦馬拉松式送虛寶活動，《新楓之谷》、《艾爾之光》等，則推出改版及節慶活動，創造登入人潮高峰。
亞洲首選數位娛樂平台樂點（GASH）成績開紅盤，12月底在超商開賣的《天堂M》限量藍鑽包，詢問熱度持續保持高檔，幾近完售，2月24日再於四大超商推出《天堂M》新春禮包，一上市就大受玩家歡迎，更推升GASH會員人數達110萬。
橘子集團旗下各子公司於2月也有所斬獲，橘子支推出「橘食享樂」活動，在指定通路消費即可享10%回饋，並與2018台灣國際飛鏢公開賽合作，成為唯一報名付款工具。
樂利則主攻年節必敗產品，買氣較以往成長3倍，3月將舉行媽咪購物節，祭出限時8折特惠。酷瞧《深藍與月光》番外篇告捷，同時旗下藝人在戲劇上也有不俗表現，何美參與三立華劇《姊的時代》、徐韜主演的文學電影《大崎下》將於3月23日在客家電視台及酷瞧播出。