竹東春櫻花海節　汪汪喵喵植晶片打疫苗拿好康

新竹縣家畜疾病防治所受邀參加春櫻花海節活動，將於下星期六(3月17日)下午於竹東頭前溪河濱生態公園設攤駐點服務，犬貓施打狂犬病疫苗每劑200元，凡設籍新竹縣的飼主(年滿20歲)，攜帶身分證及犬隻前來打狂犬病疫苗，即免費贈送寵物晶片植入及登記(價值550元)，請多多利用此次活動優惠為您的愛犬辦理寵物登記及施打狂犬病疫苗。
活動當天完成或活動前已完成寵物登記、晶片植入及每年一次狂犬病疫苗施打(需攜帶狂犬病注射證明書或注射證明頸牌)上述項目之寵物，飼主可至指定服務台領取「好運旺旺來精美禮物」1份。(數量有限發完為止)
▲下周六（3/17）在竹東河濱公園舉辦的春櫻花海節，新竹縣家畜疾病防治所提供犬貓施打狂犬病疫苗服務。（圖／資料照片）
家畜疾病防治所提醒，狂犬病為人畜共通之疫病，且所有溫血動物皆會感染，感染後致死率接近100％，新竹縣目前非狂犬病疫區，請民眾無須擔心。防治所呼籲民眾務必遵守2不1要(不接觸野生動物、不棄養家中寵物、要每年帶家中犬、貓施打狂犬病疫苗)，才能有效阻絕狂犬病疫情傳播。
此外，狂犬病是法定動物傳染病，飼主有義務每年帶毛寶貝接受動物狂犬病預防注射，違反者將依動物傳染病防治條例，處3萬元以上、15萬元以下罰鍰；新竹縣狂犬病疫苗注射活動場次，請臉書搜尋：新竹縣動物行動派。