這個神明很少見／飛簷走壁他最會　劫富濟貧廖添丁

傳奇人物成為神不稀奇，只要翻開歷史洋洋灑灑百來個。若要說到台灣當地獨有，具有劫富濟貧、對抗暴政的人物，非廖添丁莫屬。歷史上真有其人，但是他是如何被民間遵奉為神，又是誰在供奉他？

廖添丁，台中清水人，足跡遍布大台北地區，從成名到死亡僅3個月。18歲在家鄉犯下竊盜案而入獄，之後轉往北部發展。26歲那年再度犯下多起強盜、暗殺案件，甚至竊取警察槍彈和配槍。《台灣日日新報》稱他為「稀代の兇賊廖添丁」，為當時頭號通緝犯，最後死於友人手中，得年廿六。

以上為根據文獻記載所整理的史實。文學的推波助瀾，和說書人的渲染，使義賊廖添丁的形象深植人心。但依照地方耆老的說法，年少時的廖添丁常和武術高手一起玩，而獲得一身好武藝。卻因拒絕保正的勒索，被誣陷為亂黨，遭到日本政府的通緝。