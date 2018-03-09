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這個神明很少見／飛簷走壁他最會　劫富濟貧廖添丁

保庇2018/03/09 15:45
這個神明很少見／飛簷走壁他最會　劫富濟貧廖添丁（圖／保庇）
這個神明很少見／飛簷走壁他最會　劫富濟貧廖添丁（圖／保庇）

傳奇人物成為神不稀奇，只要翻開歷史洋洋灑灑百來個。若要說到台灣當地獨有，具有劫富濟貧、對抗暴政的人物，非廖添丁莫屬。歷史上真有其人，但是他是如何被民間遵奉為神，又是誰在供奉他？

廖添丁，台中清水人，足跡遍布大台北地區，從成名到死亡僅3個月。18歲在家鄉犯下竊盜案而入獄，之後轉往北部發展。26歲那年再度犯下多起強盜、暗殺案件，甚至竊取警察槍彈和配槍。《台灣日日新報》稱他為「稀代の兇賊廖添丁」，為當時頭號通緝犯，最後死於友人手中，得年廿六。

以上為根據文獻記載所整理的史實。文學的推波助瀾，和說書人的渲染，使義賊廖添丁的形象深植人心。但依照地方耆老的說法，年少時的廖添丁常和武術高手一起玩，而獲得一身好武藝。卻因拒絕保正的勒索，被誣陷為亂黨，遭到日本政府的通緝。

廖添丁神像（圖／台北霞海城隍廟公關組長吳孟寰提供）
廖添丁神像（圖／台北霞海城隍廟公關組長吳孟寰提供）

那麼廖添丁和大稻埕到底有什麼關係？當時大稻埕為重要經濟貿易中心，各地商人群聚於此，正是他劫富濟貧的絕佳地點。板橋林家、辜家等都是他的口袋名單。竊取富人財寶之後立即轉往，永樂市場舊稱鴨仔寮，將所得贈與窮苦人家。東西到手總不能在大街上亂晃，霞海城隍廟就是他藏錢的地方，因為當時日本警方不會搜查廟宇。

自古英雄人物少不了陪伴在身邊的解語花。況且所有的娛樂都集中在這，戲院、劇場、酒家，傳聞當時最紅的江山樓裡，不少藝旦是廖添丁的紅粉知己。據說在地文創商店老桂坊老闆吳桂美外婆的牌搭子就是廖添丁在大稻埕的女朋友之一。另外文史工作者莊永明老師也分享，他媽媽說廖添丁遭到日警追捕時，曾暫時躲避在他們家，但隨即從屋內天井逃到淡水河。

廖添丁蓄長辮（圖／台北霞海城隍廟公關組長吳孟寰提供）
廖添丁蓄長辮（圖／台北霞海城隍廟公關組長吳孟寰提供）

為了紀念廖添丁的俠義精神，台北霞海城隍廟便供奉廖添丁。漢人樣式的瓜皮帽與鞋子，以及蓄長辮的造型，表示即使遭受日方壓迫仍不忘自己是漢人。腰巾方便他攀爬、跳躍，彷彿就是古代版蜘蛛人。穿這麼多層衣服不是他怕冷，而是為了躲避追捕要隨時變裝。沒想到一尊神像也藏著這麼多秘密，下次來霞海城隍廟拜拜時，記得要多看幾眼喔。

相傳廖添丁飛簷走壁都靠一條腰巾（圖／台北霞海城隍廟公關組長吳孟寰提供）
相傳廖添丁飛簷走壁都靠一條腰巾（圖／台北霞海城隍廟公關組長吳孟寰提供）

台灣供奉廖添丁有三個地方，祂人生精華所在地大稻埕的霞海城隍廟，遭到友人背叛的淡水八里的漢民祠，以及出生地台中清水廖添丁廟。小人多到打不完，小三小王一直來，來拜廖添丁，幫你左打小人，右趕小三，煩惱通通清光光。

資料來源：

獅要耍要耍獅頭─鄭又菁《俠王傳》點評
循著廖添丁的足跡 在大稻埕找尋失落的俠義精神
台北霞海城隍廟
2009台灣俠義文化節

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關鍵字台中大稻埕廖添丁抗日淡水
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