海航在港又賣地 一個月套現835億元

上海第一財經報導，會德豐今天早上發布公告，將以63.59億元（約新台幣238億元）的價格從海航集團子公司手中收購香港的一塊地皮，該筆交易預計將在3月29日或在此之前簽署買賣協議。這次海航出售的土地是去年1月26日購得，當時地價為55.297億元。

海航遭爆存有債務危機後，持續出脫海外的企業、房地產套現，包括此前在香港大手筆收購的地皮，還持續爭取中國大陸地方政府的增資。

（中央社台北9日電）港商會德豐公司今天早上宣布，斥資港幣63.59億元收購中國海南航空集團旗下的啟德6564號地皮。總計近一個月來，海航在香港已出脫3塊地，套現約新台幣835億元。

報導指出，就在不到一個月前的2月13日，海航旗下的香港國際建投發佈公告稱，擬透過轉讓旗下基金股權的方式，將此前在香港啟德區拿下的6565號地塊和6562號地塊，作價159.59億元出售給香港富商李嘉誠旗下的恒基兆業地產。

上述3塊土地，正是海航在2016到2017年間，在香港拿下的4塊地當中的3塊，海航當時總共耗資272億元，現在則已套現223.18億元，折合約新台幣835億元。

綜合港媒報導，海航旗下香港國際建投主席黃琪珺去年10月還表示，4塊地將會統一規劃，預計建1900個單位的住宅，自2019年開始預售，但如今已賣到只剩一塊地。

報導還指出，海航旗下的航空公司，也在陸續尋求大陸各地政府增資。春節前，天津市政府參與海航旗下天津航空組建的天津保稅區，宣佈拿出人民幣4億元對天津航空進行增資。烏魯木齊航空也與當地政府旗下的烏城建投簽訂增資框架協議，烏城建投計劃分一次或多次對烏魯木齊航空增資不低於4.5億元。

天津航空和烏魯木齊航空都是海航與當地政府合資組建的航空公司，海航旗下還有海南航空、首都航空、祥鵬航空、西部航空等多家航空公司，基本都是與當地政府合資組建。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1070309