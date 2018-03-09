自己車廂自己選 　捷運三鶯線列車外衣票選起跑

新北市捷運局特別舉辦三鶯線列車外觀票選活動，第1款為以三峽、鶯歌大自然美景為設計理念的「萬里藍天，悠遊峽谷」，透過車側淡藍色長波浪線條，展現大自然的躍動力量；第2款為以鳶鷹振翅高飛，雙翼飛翔且躍動為意象的「如鳶當空，展翼飛揚」，藉由台灣猛禽雄鷹展翼，創造出強烈的視覺印象；第3款則是融合三峽藍染與鶯歌陶瓷及原住民圖騰為意象的「樂山樂水，陶冶性情」，展現三鶯地區生活怡然自得的優雅，每款設計都非常具有特色。

捷運三鶯線預計民國112年底完工，三鶯線列車由株式會社日立製作所(Hitachi)所屬義大利日立軌道(HRI)負責製造，第1列原型車預定明(108)年10月於義大利製造完成並進行測試，109年底前運抵台灣，目前三鶯線列車已完成外型設計。

捷運三鶯線列車外觀票選活動開跑！新北市長朱立倫邀請民眾透過網路投票、現場投票兩種方式，從第1款淡藍波浪線條設計、第2款象徵鳶鷹振翅高飛、第3款融合三峽的藍染及鶯歌陶的列車塗裝中，票選出最喜歡的列車外衣。

朱立倫邀請市民踴躍參與投票，「自己的車廂自己選」，一起為三鶯線列車挑選新衣，列車外觀票選活動3月10日至20日進行為期11天的網路投票；3月24、25日在三鶯線沿線台北大學、三峽區公所、鶯歌老街、里活動中心等16處進行2天現場投票，參加投票就有機會抽中iPhone X、日立吸塵器等超過50項獎品。

不過有議員質疑，距離三鶯線通車還有一段時間，此時舉辦列車車廂票選有選舉考量？朱立倫強調，過去包括淡海輕軌、環狀線都是在3年多前舉辦票選活動，捷運建設有一定的程序，三鶯線工程進度達到一定程度，很快捷運車輛就要生產製造，希望能尊重民眾的選擇，三環三線持續進行，不受任何選舉、政治干擾。

對於重要政績三環三線無法在任內全部完工，是否感到遺憾？朱立倫表示，他推動的8條捷運建設，每一條都希望早一點完工，但不可能集中在8年內達成，市府未來會持續爭取萬大中和樹林線、環狀線第二階段及汐止民生線，若按照目前推動的速度，接下來新北市每一年都會完成一條捷運路線。

朱立倫表示，捷運三鶯線與三環三線已完成的土城延伸頂埔段相連，起自頂埔站，沿途經過鴻海科技園區、清水祖師廟、三峽老街、三鶯藝術村、國立台北大學、鶯歌陶瓷博物館、鶯歌老街等，完整串聯許多知名景點，屬中運量無人駕駛系統，全線配置29列車，1列車2節車廂，每列車可載高達330人，尖峰每4分鐘就可有一班車，完工通車後，將成為三鶯地區的交通新選擇。