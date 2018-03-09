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影／嗨翻！土豪限定「糖果屋淫趴」　千人多P肉肉交疊

國際中心／綜合報導2018/03/09 16:38
CANDYMAN PARTY AFTERMOVIE 2017 | CANDY SHOP MANSION

 46 歲的澳洲知名菸草富豪貝農（ Travers Beynon ），去（ 2017 ）年底舉辦了「糖果屋豪宅派對」，邀請 1000 人共襄盛舉，耗資約新台幣 4 千萬元打造派對，場面十分浩大，「酒池肉林」嗨翻全場。


▲土豪限定「糖果屋淫趴」，千人多 P 嗨翻天。（圖／翻攝自 Instagram ）

根據英國《太陽報》報導，這場派對堪稱是「世界上最大的室內派對」，貝農邀請網友們一同參與這場淫蕩的「糖果屋豪宅派對」，事前必須繳交申請書，經過層層審核，最後會「錄取」 1000 名幸運的網友，錄取關鍵則取決於申請者的「態度」。


▲土豪限定「糖果屋淫趴」，千人多 P 嗨翻天。（圖／翻攝自 Instagram ）

為維持秩序，貝農砸下重金請來 100 名保全人員。此外，貝農強調派對絕不染毒，要求參與者禁止用藥，希望網友們來到派對能夠盡情解放自我，歡度美好的派對時光。據悉，這場「糖果屋豪宅派對」也有部分名人參與，但基於個人隱私，貝農並未透露參加者名單。

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關鍵字淫趴派對土豪豪宅糖果屋
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