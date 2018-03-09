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中央社

搶攻東協星馬市場 台灣家具公會分進合擊

中央社2018/03/09 16:27
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者黃自強新加坡9日專電）家具是民生必需品，更攸關生活品質，台灣區家具工業同業公會決定分進合擊，全力參與新加坡、馬來西亞及泰國等國際家具展，搶進並深耕東協市場，凸顯MIT品牌優勢。

台灣區家具工業同業公會今年兵分兩路分別進擊星馬市場，針對兩地市場區隔與消費能力，讓參展的台灣家具業者切入中高端及一般消費市場。

目前人在吉隆坡參展的台灣區家具工業同業公會理事長陳昌秀，今天接受中央社記者專訪，說明南向東協國家最早可回溯1990年代，期間雖有台商轉赴中國大陸發展，卻仍有台商利用東協資源利基，迄今開花結果。

他說：「東協經濟體日益壯大，讓不少赴大陸發展台商再度回籠，看準的就是家具產業的東協商機。」

當詢及家具業者在東協國家發展，陳昌秀說，經過20多年打拚，台商家具業者在東協國家已橫跨越南、馬來西亞、泰國、印尼等國，更有台商在當地上市。

陳昌秀認為，越南、馬來西亞、泰國、印尼等國的經濟發展、人力資源、薪資水準各不相同，但台商仍要因地制宜，掌握深耕當地資源，才能擴大商機。

如以越南為例，目前儼然成為台商最大的家具聚落，其中最重要的關鍵即在於美國給越南提供優惠措施，進口關稅降到零，這也相繼帶動台商家具業前往越南投資設廠。

對於家具業者跨海新南向，台灣區家具工業同業公會提出新的商業模式。陳昌秀接受訪談指出，家具業者要逐漸擺脫傳統OEM代工模式，不僅要進化到委託設計ODM模式，或再進階到併購品牌或與品牌合作的OBM模式。

他認為，從OEM、ODM到OBM，不僅是原已在東協國家發展的台商家具業者長治久安之策，也能結合台灣蓄積多年的文創設計實力，運用生產及研發技術優勢，結合當地通路、品牌業者，搶攻內需或再外銷商機。

目前仍有家具業抱持「靠山吃山、靠水吃水」觀念，運用當地國低關稅、廉價人力、資材等資源，不過，從家具公會觀點，這並非永續發展之計，台商前往東協國家發展的新南向模式，要更能求新求變，不能依照傳統模式的老路，否則勢必走入夕陽產業死胡同。

新加坡國際家具展昨天開幕，吸引大批東南亞及歐美買家及代理商，台灣近20家家具業者意欲透過新加坡位居東南亞小紅點優勢，尋找商機，擴大台灣家具業進軍東協版圖。

東協國家另一重要經濟體馬來西亞，昨天也同步舉辦國際家具展，大有和新加坡國際家具展互別苗頭意味。（編輯：高照芬）1070309

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