美祭鋼鋁高關稅 受衝擊企業有這些

一旦關稅生效，用於製造啤酒罐的鋁材將會更貴。啤酒集團安布英博（Anheuser-Busch InBev）曾警告，此舉將威脅業內的製造職務。安布英博目前在美員工超過1萬8000人。

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國總統川普今天批准對進口鋼鋁分別課徵25%和10%關稅。受惠的鋼鋁業大表歡迎，但對使用鋼鋁的汽車製造商和飲料商等業者來說，卻意味著漲價、利潤縮水，最後恐被迫裁員。

●汽車零件製造商

代表美國汽車零件製造商的「美國汽車與設備製造商協會」（Motor &Equipment ManufacturersAssociation）曾表示，關稅將造成汽車漲價，業內超過80萬的工作有許多也將岌岌可危。

●波音公司（Boeing）

波音公司（Boeing）是美國最大單一出口商，使用鋁材和某些鋼品零件生產飛機。倘若其他國家決定對美國高關稅採取報復手段，轉向空中巴士（Airbus）等波音的對手採購飛機，波音還可能再受一波打擊。

波音在美國和全球總員工人數超過14萬人。

●開拓重工公司（Caterpillar）

鋼、鋁價格上漲後，開拓重工公司（Caterpillar）製造的營建設備也可能跟著漲價。開拓重工在全球有超過9萬8000名全職員工，其中美國約4萬2000人。

●金寶湯公司（Campbell Soup Company）

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）曾說，食品巨擘金寶湯公司生產的每個湯品罐頭中，含有價值2.6美分的鋼，關稅提高後，罐頭售價可能漲不到一美分。

但金寶湯公司回應說，「由於國內產量不足，任何針對進口鍍錫鋼（馬口鐵）課徵的全面新關稅，都將導致食品供應中最安全也較便宜的部分價格上漲」。

金寶湯公司員工約1萬8000人。

●精釀啤酒商

過去幾年來，精釀啤酒在市場上大有斬獲，如今業者憂心鋁價攀升將使啤酒罐成本增加，未來成長恐受影響。總部設在科羅拉多州、於北卡羅來納州和德州皆有設廠的釀酒商藍色奧斯卡（Oskar Blues）表示，關稅將對「營運造成負擔」。

●陶氏杜邦公司（DowDuPont）

化工巨擘陶氏杜邦（DowDuPont）主管告訴彭博（Bloomberg），如果美國的建造成本增加太多，他們可能得開始在加拿大和阿根廷設廠。

陶氏杜邦旗下員工約9萬8000人。

●福特汽車公司（Ford）

福特汽車在聲明中表示，新關稅政策「可能導致國內商品價格上漲，損及美國製造業的競爭力」。福特生產汽車使用鋼和鋁，但他們在美生產的車輛大多使用美製鋼鋁。

福特汽車全球員工約20萬2000人。

●奇異公司（General Electric）

奇異公司（General Electric）產品包括噴射發動機、渦輪發電機，以及其他重型機械，材料全都使用鋼鋁。奇異目前已陷嚴重財務瓶頸，成本增加恐使公司營運雪上加霜。

奇異總員工約31萬3000人，美國員工約10萬6000人。

●通用汽車公司（General Motors）

通用汽車公司生產汽車使用鋼品和鋁材，他們表示，公司在美生產汽車所用鋼材，超過90%來自國內供應商。

通用汽車全球員工人數超過18萬。

●莫爾森庫爾斯釀酒公司（Molson Coors）

莫爾森庫爾斯釀酒公司產品包括庫爾斯淡啤酒（Coors Light）和美樂淡啤酒（Miller Light），他們曾說公司鋁罐裝啤酒產量漸增。公司推文表示，漲價「可能為啤酒業帶來失業潮」。

莫爾森庫爾斯釀酒全球員工人數1萬7200人，美國員工約7900人。

●石油公司

進口鋼材不僅用於石油產業的管線和煉油廠房，在鑽油和產油時也不可或缺。美國各大油品公司曾警告，川普祭出鋼材關稅將使進口鋼價上揚，恐衝擊美國的能源榮景。

油田服務公司Canary LLC表示，成本增加可能迫使公司裁汰美國員工達17%。Canary旗下員工約300人。

●惠而浦公司（Whirlpool）

川普近期對進口洗衣機課徵關稅，家電製造商惠而浦公司大蒙其利，但在鋼鋁等金屬成本攀升下，生產乾衣機、冰箱等家電的成本可能也跟著提高。

惠而浦旗下員工約9萬2000人。（譯者：梁元齡/核稿：劉淑琴）1070309