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台灣燈會首創「十最」紀錄　賞燈人數盼破千萬

記者邱嘉琪╱嘉義報導2018/03/09 17:02
▲「台灣燈會在嘉義」倒數3天，3月11日將畫下句點，縣長張花冠與縣府團隊一同比3，邀請大家把握機會賞燈，並體驗活動「十最」。（圖／邱嘉琪攝 , 2018.03.09）
▲「台灣燈會在嘉義」倒數3天，3月11日將畫下句點，縣長張花冠與縣府團隊一同比3，邀請大家把握機會賞燈，並體驗活動「十最」。（圖／邱嘉琪攝 , 2018.03.09）

2018台灣燈會在嘉義接近尾聲，嘉義縣長張花冠3月9日率領縣府團隊召開記者會，發表燈會10項首創，並指出自2月16日大年初一揭幕至3月9日為止已有811萬人潮湧入，在倒數三天的時刻，張花冠邀請大家把握機會賞燈，天氣好的話期望突破千萬人數。

台灣燈會在嘉義首創「十最」紀錄分別是「展期、面積、水陸空」、「三舞台」、「嗶經濟」、「鳥的視野」熱氣球、「與國際型博物館結合、燈區延伸至故宮南院」、「結合寶可夢與電競」、「大數據算人數」、「衛生美味團膳」、「F16衝場演出」、「主燈雙主題」。

張花冠表示，台灣燈會在嘉義是最特別的一次燈會，爭取、籌辦過程充滿艱辛，但縣府團隊以資源有限、創意無限、挑戰極限方式，在燈區呈現嘉義的在地故事，讓燈會點亮嘉義、點亮台灣，讓世界看見。

她說，這場燈會首創水陸空燈區，更運用故宮南院至美橋與至善湖進行水幕投影，創作國際級光雕秀，邀請澳洲藝術家The Amigos創作「同憶共鳴」，呈現嘉義地景地貌，美國藝術家Janet Echelman以特殊材質裝置懸空藝術作品，主燈還首次以雙主體型態呈現，藉由眺望未來的原住民孩童與台灣犬，融入嘉義人文歷史。

除了花燈外，首創三舞台展演，來自國內外藝人、團隊演出近百場，堪稱地表最強。尤其首度開放空域，第一次有熱氣球在「嘉義」升空，不只從平面和水上賞燈、看表演，還能搭熱汽球飛到100呎高空看璀璨絢麗的燈區。

縣府團隊更導入多元支付，在科技燈區打造一個高質感的無現金市集，民眾只要一機、一卡在手就能輕鬆逛燈會，吸引外國媒體前來採訪，同時也是第一個與Pokémon GO合作的官方單位，在故宮南院舉辦電競賽，成功吸引不同客群前來賞燈。

值得一提的是，燈會首次導入大數據，結合電信業者手機訊號，以及ETC、eTag等數據資料，取代傳統按碼錶計算人次方式，科學化統計對照以往膨風數字，今年人數統計相對精準。

為體恤工作人員的辛勞，縣府也首創以團膳方式供餐，提供以嘉義在地出產的生鮮食材做成的多樣化料理。

張花冠說，2018台灣燈會在嘉義進入倒數階段，有很多「之最」和「創建」，但所花的經費卻不是歷屆第一，她也是第一位義賣畫作籌募燈會經費的縣長，一切努力就是為了讓台灣、讓世界看見嘉義，樹立燈會的新典範，這是嘉義人的驕傲，截至9日已湧入811萬賞燈人潮，天氣好的話期望達陣千萬人數，3月11日是燈會閉幕式，縣府團隊將堅持到最後一刻，為此盛大活動畫下最完美的句點。

關鍵字台灣燈會張花冠
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