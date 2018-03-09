支持度42.4%　柯文哲民調力壓丁守中、姚文智

民調大社會今（9）日發布台北市長初選調查結果，結果顯示，當台北市長參選人為台北市長柯文哲、前立委丁守中、立委姚文智時，以柯文哲支持度 42.4% 最高，其次是丁的 30.9%、姚的 13.5%。從交叉分析來看，泛綠民眾有 50.4% 支持柯文哲，超過支持姚文智的 30.3%。至於民進黨是否要和柯文哲繼續合作，有 45.3% 的人認為綠應推自己人選，也遠遠超過繼續合作的 26.9%。

數據顯示，國民黨內有意參選者中，以丁守中（48.2%）支持度最高，其次依序為前行政院發言人鄭麗文（6.2%）、議員鍾小平（4.7%）、前立委孫大千（2.3%）、前陸委會副主委張顯耀（1.7%）以及救國團主任葛永光（0.5%）。民進黨方面，則是立委姚文智支持度較高，占 43.9%，前副總統呂秀蓮支持度為 21.3%。當參選人為柯、丁、姚 3 人時，則以柯文哲的 42.4% 最高，數字幾乎是丁、姚 2 人相加。