支持度42.4%　柯文哲民調力壓丁守中、姚文智

民調大社會今（9）日發布台北市長初選調查結果，結果顯示，當台北市長參選人為台北市長柯文哲、前立委丁守中、立委姚文智時，以柯文哲支持度 42.4% 最高，其次是丁的 30.9%、姚的 13.5%。從交叉分析來看，泛綠民眾有 50.4% 支持柯文哲，超過支持姚文智的 30.3%。至於民進黨是否要和柯文哲繼續合作，有 45.3% 的人認為綠應推自己人選，也遠遠超過繼續合作的 26.9%。
數據顯示，國民黨內有意參選者中，以丁守中（48.2%）支持度最高，其次依序為前行政院發言人鄭麗文（6.2%）、議員鍾小平（4.7%）、前立委孫大千（2.3%）、前陸委會副主委張顯耀（1.7%）以及救國團主任葛永光（0.5%）。民進黨方面，則是立委姚文智支持度較高，占 43.9%，前副總統呂秀蓮支持度為 21.3%。當參選人為柯、丁、姚 3 人時，則以柯文哲的 42.4% 最高，數字幾乎是丁、姚 2 人相加。
近來民進黨是否會和柯文哲繼續合作成為新聞關注焦點，45.3% 受訪者認為民進黨應該提名自己的候選人，26.9% 市民認為民進黨應繼續跟柯文哲合作。從交叉分析來看，不分政黨認同者，都認為民進黨應該推出自己的候選人，其中泛綠民眾認同的比例過半（55.2%），比例相對較高。若民進黨沒有提名自己的候選人，柯文哲支持度為 47.5%，仍領先丁守中的40.7%，但領先幅度明顯減少。從交叉分析來看，姚文智支持者有 30.7% 轉為支持柯文哲，48.3%轉為支持丁守中。
民調也指出，民眾對柯文哲滿意度為 47.7%（非常滿意 8.7%；有點滿意 39.0%），不滿意者占 45.5%（有點不滿意 26.0%；非常不滿意 19.5%）。
本次調查由大社會調查中心執行，於今年 3 月 6 日至 7 日晚間訪問，成功訪問 1,090 名成年人，在 95% 信心水準下，抽樣誤差正負 2.97%。調查以台北市住宅電話為母體，並採電話號碼尾數 2 碼隨機方式進行。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及行政區樣本代表性檢定後加權處理。