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桃林鐵路活化　紓解水患增綠帶休憩空間

記者李春台／桃園報導2018/03/09 17:12
▲桃園市長鄭文燦今（9）日，象徵性的將桃林鐵路移交還給台鐵管理局，希望桃林鐵路將來能成為桃園的一個亮點。（圖／記者李春台攝，2018.03.09）
▲桃園市長鄭文燦今（9）日，象徵性的將桃林鐵路移交還給台鐵管理局，希望桃林鐵路將來能成為桃園的一個亮點。（圖／記者李春台攝，2018.03.09）

桃園市政府為解決龜山工業區及會稽地區的水患，特興建的桃林鐵路段雨水下水道工程，已於106年底完工；桃園市長鄭文燦今（9）日，象徵性的將桃林鐵路移交還給台鐵管理局，同時揭櫫這條鐵路未來的活化願景。

鄭文燦表示，桃林鐵路在民國102年停駛，改制前的桃園縣政府曾經把它做為通勤鐵路，但是因為沒有運量，這個計畫就結束了；市府升格後跟台鐵溝通協調，並提列三項的工程，包括台灣自來水公司要建主幹管，將水送到大檜溪以及南崁地區、水務局要解決大樹林及大檜溪淹水的問題，及推動桃林鐵路的自行車道與綠廊活化。

鄭文燦強調，過去桃林鐵路阻隔桃園市的發展，將來的桃林鐵路是我們社區當中非常好的休閒綠帶，在南崁交流道的週邊，也有分流的功能並紓解交通；此外，他也要求水務局針對大檜溪將來的排水系統做整理，未來交通局製作路廊活化的時候，也能夠把既有的道路系統連結更好，讓桃林鐵路將來成為桃園的一個亮點。

水務局長劉振宇說，後續為了解決桃園後站大樹林地區長期淹水的問題，已經向內政部營建署爭取到「流域綜合治理計畫」，辦理「桃園區樹仁三街滯洪池工程（一期）」，預計107年完成，另已爭取到「前瞻基礎建設計畫」辦理「桃園區樹仁三街滯洪池工程（二期）」，預計110年完成；及「桃園市桃園區桃鶯路（樹仁三街至大智路）雨水下水道工程」，預計109年完成。

關鍵字桃林鐵路桃園市長鄭文燦台鐵管理局
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