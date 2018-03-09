桃林鐵路活化　紓解水患增綠帶休憩空間

桃園市政府為解決龜山工業區及會稽地區的水患，特興建的桃林鐵路段雨水下水道工程，已於106年底完工；桃園市長鄭文燦今（9）日，象徵性的將桃林鐵路移交還給台鐵管理局，同時揭櫫這條鐵路未來的活化願景。

鄭文燦表示，桃林鐵路在民國102年停駛，改制前的桃園縣政府曾經把它做為通勤鐵路，但是因為沒有運量，這個計畫就結束了；市府升格後跟台鐵溝通協調，並提列三項的工程，包括台灣自來水公司要建主幹管，將水送到大檜溪以及南崁地區、水務局要解決大樹林及大檜溪淹水的問題，及推動桃林鐵路的自行車道與綠廊活化。