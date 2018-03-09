金曲歌后王鳳珠攜龍鳳孫登台　唱響竹東客家山歌比賽

第54屆竹東天穿日臺灣客家山歌比賽今(9)日在竹東客家戲曲公園進行第3天賽程，這場山歌界一年一度以歌會友的盛事，今年注入了一些小清新；曾獲金曲獎最佳傳統歌樂專輯獎的歌后王鳳珠，以竹東女兒的身分，首度攜龍鳳胎孫子、女同台演出，跨年代的演出，贏得熱烈掌聲。
金曲歌后王鳳珠參加過大大小小的歌唱比賽榮獲佳績，尤其在竹東天穿日臺灣客家山歌比賽屢獲冠軍，今年以「回娘家」的心情站上登科台演出；王鳳珠感動的說，進入客家山歌的機緣，是蒼天的安排，讓她生了一場大病，在療養的期間認識了山歌班的學員，學員希望她放開心胸去唱山歌，就這樣和山歌結緣了。
▲金曲歌后王鳳珠帶著雙胞胎孫子、孫女登台演出，唱響竹東客家山歌比賽。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.09）
之後，王鳳珠的兒子建議把現在的聲音留下來，所以就出了客家流行歌精選專輯，出了客語專輯，圓了小時候的夢想覺得自己沒有白活；而王鳳珠帶著龍鳳胎孫子、女同台演出，更覺是「人生中精采的一頁」，尤其是在「山歌界的最高殿堂」-竹東天穿日臺灣客家山歌比賽中演出。
王鳳珠強調客家文化的傳承非常重要，所以一直帶著、鼓勵著自己的孫子、女接觸客家，擁抱山歌，盼客家文化能夠永流傳。