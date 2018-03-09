金曲歌后王鳳珠攜龍鳳孫登台　唱響竹東客家山歌比賽

第54屆竹東天穿日臺灣客家山歌比賽今(9)日在竹東客家戲曲公園進行第3天賽程，這場山歌界一年一度以歌會友的盛事，今年注入了一些小清新；曾獲金曲獎最佳傳統歌樂專輯獎的歌后王鳳珠，以竹東女兒的身分，首度攜龍鳳胎孫子、女同台演出，跨年代的演出，贏得熱烈掌聲。

金曲歌后王鳳珠參加過大大小小的歌唱比賽榮獲佳績，尤其在竹東天穿日臺灣客家山歌比賽屢獲冠軍，今年以「回娘家」的心情站上登科台演出；王鳳珠感動的說，進入客家山歌的機緣，是蒼天的安排，讓她生了一場大病，在療養的期間認識了山歌班的學員，學員希望她放開心胸去唱山歌，就這樣和山歌結緣了。