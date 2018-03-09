英國潛力新人對唱歌恐懼　太緊張竟躲廁所

來自英國的潛力新人卡倫史考特，在2015年時參加英國選秀節目後一砲而紅，不過他卻在決賽時因為過於緊張忘詞而意外落馬，讓許多人為他感到惋惜。但是這樣的挫敗並沒有讓他難過太久，依然堅持夢想的他，決定自己在家中錄製他的音樂單曲獨立發行，終於推出他的個人專輯《普通情人》。

卡倫史考特對於演唱的學習經驗，大多來自媽媽常在車上播放的Queen皇后合唱團，雖然在小時候學過打鼓，也對姊姊Jade投入在歌唱以及舞蹈的成就非常欣賞，但他在中學畢業後就直接開始工作，並沒有打算發展音樂事業。他回憶道：「但是在開始工作四年後，我突然開始非常厭惡影印、泡茶這些辦公瑣事。我開始了解到，這不是我的人生。」



▲卡倫史考特中學畢業後並沒有立刻投入到音樂事業中，直到後來對於工作並不滿意才開始玩音樂。（圖／環球提供 , 2018.03.09）

由喜愛唱歌的心情很強烈，他有時候會趁姊姊不在家的時候偷玩她的錄音裝備。他說：「有一次我只顧著唱歌，以為她不在，結果被她聽到了。但是她什麼都沒說，反而背著我幫我報名了歌唱比賽。」但是容易緊張的他，對於在陌生人面前唱歌，有很大的恐懼，在比賽前還一度躲在洗手間想要找個方法逃出去。

一直就很喜歡亞洲文化的卡倫史考特，日前也特別抽空到菲律賓、新加坡宣傳他的全新專輯《普通情人》，個性極具親和力的他幾乎是有問必答，在見到台灣前往採訪的媒體及工作人員時也特別跟唱片公司提出要求，想要親自到台灣來感謝所有台灣支持他的樂迷朋友，更希望能夠有機會能夠親自演唱給樂迷朋友聽。