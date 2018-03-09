力成2月營收同期高 今年看好逐季成長

法人表示，力成2月營收儘管有農曆春節工作天數減少因素影響，不過2月行動記憶體封測穩健，動態隨機存取記憶體（DRAM）市況穩定，帶動2月營收來到同期新高。

力成今年2月自結合併營收48.69億元，較1月53.91億元減少9.6%，比去年同期40.03億元成長21.64%。

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）記憶體封測廠力成自結2月合併營收新台幣48.69億元，創歷年同期新高。力成第2季表現可更正向，今年業績可逐季成長。

展望今年第1季，力成先前預期，第1季標準型DRAM封測季節性表現，仍可正向看待，行動記憶體會有季節變動，會有短暫急單。繪圖DRAM封測穩定，今年積極布局國內消費電子DRAM客戶。

在NAND快閃記憶體部分，力成正向看待，SSD和資料中心滲透率提高，看好今年成長動能。

在邏輯IC布局，力成深耕高階封裝產品，2月到3月覆晶封裝（Flip Chip）產能增加。力成也切入虛擬貨幣晶片封測。

整體來看，力成3月產能不錯，今年業績與往年一樣，可逐季成長，第2季表現可更正向。（編輯：林沂鋒）1070309