自知外號火箭人 金正恩晤南韓官員不忘自嘲

（中央社首爾8日綜合外電報導）南韓官員本週訪問平壤，兩名南韓政府消息人士表示，北韓領導人金正恩以燒酒和冷麵款待，還大方自嘲自己在國際媒體眼中的形象。
路透社報導，南韓代表團團長、青瓦台國家安保室長鄭義溶今天在白宮告訴記者，金正恩在會談中承諾放棄核武，並告訴南韓官員他願意會晤美國總統川普。這項會談可能會是美國與平壤核子緊張關係的一大突破。
由於議題敏感而要求匿名的青瓦台官員表示，金正恩還在會談中自嘲他在國際媒體及北韓以外其他國家的形象。
這名官員表示，多次被川普戲謔為「小火箭人」（Little Rocket Man）的金正恩，「非常清楚」自己的形象如何，他以「輕鬆」的方式回應這些評論，不時拿自己開玩笑。
南韓官員表示，川普和金正恩目前計劃於5月底之前會面，這將是現任美國總統與北韓領導人史上首次會面。
北韓2017年接二連三試射飛彈，導致緊張局勢升至近年最高點。
北韓無視聯合國採取比以往還強硬的制裁，執意發展武器計畫。川普執政團隊曾警告，不排除以軍事手段等任何選項對付北韓。
這名官員表示，南韓代表到訪時雙方並無不快，且首先提起敏感議題的人還是金正恩，議題包括美國與南韓恢復當時為了讓平昌冬季奧運和平舉行，而延後的軍事演習。
一名代表團成員說：「就是在這時候我們了解到，文在寅執政團隊上任後，北韓與南韓的努力奏效了。」（譯者：周莉芳/核稿：陳政一）1070309