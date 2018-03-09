自知外號火箭人 金正恩晤南韓官員不忘自嘲

（中央社首爾8日綜合外電報導）南韓官員本週訪問平壤，兩名南韓政府消息人士表示，北韓領導人金正恩以燒酒和冷麵款待，還大方自嘲自己在國際媒體眼中的形象。

路透社報導，南韓代表團團長、青瓦台國家安保室長鄭義溶今天在白宮告訴記者，金正恩在會談中承諾放棄核武，並告訴南韓官員他願意會晤美國總統川普。這項會談可能會是美國與平壤核子緊張關係的一大突破。

由於議題敏感而要求匿名的青瓦台官員表示，金正恩還在會談中自嘲他在國際媒體及北韓以外其他國家的形象。

這名官員表示，多次被川普戲謔為「小火箭人」（Little Rocket Man）的金正恩，「非常清楚」自己的形象如何，他以「輕鬆」的方式回應這些評論，不時拿自己開玩笑。