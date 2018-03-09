賴清德：休市責任不必先追 先解決問題

民進黨立委劉建國今天在立法院施政總質詢時問到相關問題，農委會主委林聰賢說，蔬菜進入北農才16%的量，可是要決定所有價格，這樣的機制是有問題的。

台北果菜市場2月24日至26日連休3天，導致2月27日開市的到貨量比平均交易量多出千餘噸，菜價因此下挫，3月5到7日又第2度休市3天，農委會、北市府為此隔空駁火。

（中央社記者蘇龍麒台北9日電）行政院長賴清德今天表示，台北果菜市場休市問題，台北農產運銷公司錯誤在前，農委會錯誤在後，雙方都有問題，但責任不必先追究，先想怎麼解決問題。

劉建國說，今年度的休市日程安排，是去年7月6日由台北市市場管理處主持的一場聯席研商會議決議，那時農委會卻請假 。

林聰賢說，各果菜市場營運，農委會只有行政指導，各果菜市場的決定，農委會無法否定，而承辦同仁只有存查，忘了多休了天公生這三天，加上產地氣候變化，天氣溫和導致菜量爆出來。他說，這些會議過去農委會都沒有派人參加。

賴清德說，台北果菜市場休市問題，台北市政府、果菜市場錯誤在前，農委會錯誤在後，雙方都有問題，但「責任不必先追究，先想怎麼解決」。

賴清德說，現在問題是還沒有宣布補助前，農民就已經先耕鋤的蔬菜怎麼辦，如果真的耕鋤沒賣到市場，可以算在補助內沒關係，行政院會要求林聰賢與雲林縣長李進勇去談。（編輯：溫貴香）1070309