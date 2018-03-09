NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈金正恩：凌晨不再試射導彈吵文在寅網友曬合照嫌冷漠　蕭敬騰霸氣回應跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

賴清德：休市責任不必先追 先解決問題

中央社2018/03/09 16:44
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者蘇龍麒台北9日電）行政院長賴清德今天表示，台北果菜市場休市問題，台北農產運銷公司錯誤在前，農委會錯誤在後，雙方都有問題，但責任不必先追究，先想怎麼解決問題。

台北果菜市場2月24日至26日連休3天，導致2月27日開市的到貨量比平均交易量多出千餘噸，菜價因此下挫，3月5到7日又第2度休市3天，農委會、北市府為此隔空駁火。

民進黨立委劉建國今天在立法院施政總質詢時問到相關問題，農委會主委林聰賢說，蔬菜進入北農才16%的量，可是要決定所有價格，這樣的機制是有問題的。

劉建國說，今年度的休市日程安排，是去年7月6日由台北市市場管理處主持的一場聯席研商會議決議，那時農委會卻請假 。

林聰賢說，各果菜市場營運，農委會只有行政指導，各果菜市場的決定，農委會無法否定，而承辦同仁只有存查，忘了多休了天公生這三天，加上產地氣候變化，天氣溫和導致菜量爆出來。他說，這些會議過去農委會都沒有派人參加。

賴清德說，台北果菜市場休市問題，台北市政府、果菜市場錯誤在前，農委會錯誤在後，雙方都有問題，但「責任不必先追究，先想怎麼解決」。

賴清德說，現在問題是還沒有宣布補助前，農民就已經先耕鋤的蔬菜怎麼辦，如果真的耕鋤沒賣到市場，可以算在補助內沒關係，行政院會要求林聰賢與雲林縣長李進勇去談。（編輯：溫貴香）1070309

前兩月稅收飆20年新高 ...吳念庭1安2打點 西武熱...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan