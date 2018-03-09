潑漆激化統獨對立　孫大千嘆台灣處在內戰邊緣？

獨派青年到桃園大溪的慈湖陵寢潑灑紅漆、導致後續一系列統獨抗爭活動，包含統促黨闖蔡英文父親墓園、公投盟攤位遭國民黨全國青工總會砸場等相關對抗紛擾，引起台灣社會的關注與不安。國民黨前立委孫大千今(9)日感嘆，台灣真的一步一步在邁向內戰的邊緣嗎？
孫大千在臉書貼文表示，從銅像砍頭，到潑漆事件，再到砸場拆棚，台灣藍綠陣營內的極端勢力，已經從原本政治場域的唇槍舌戰，走向黑道幫派的火拼械鬥了。倘若情勢持續惡化，台灣將會陷入無窮無盡的仇恨分裂的深淵之中。9
在此關鍵時刻，孫大千懇請藍綠的政治人物盡速採取四點行動，首先，對各自陣營的極端團體所採取的激烈行動，不論動機，不談藉口，不應包庇，不可縱容，一律予以強烈譴責，並且呼籲支持者不可跟進。
其次，孫大千認為，所有政治人物應該謹慎發言，評論政局務必就事論事，避免激化對立，搧風點火，火上加油。展現勇氣，走出各自極端意識型態選民的綁架。
第三，孫大千說，透過媒體和網路，共同建立社會對話平台和機制，讓不同的意見和主張，能夠交流激盪，也讓各種的委屈和訴求，能夠𣈱所欲言。
第四，孫大千表示，請藍綠的政治人物發起「站在別人的立場想一想」的運動，為期一週，以身作則，在運動期間內，藍綠的政治人物在Call-in節目中，角色互換，為對方陣營發言辯護。唯有真正能夠從對方的角度去體驗和思考，才能夠走向真正的和解。
孫大千說，權力是暫時的，台灣卻是永遠的。人民心中的仇恨，都是政客為了選舉動員而撒下的種子。政治人物應該扮演團結和解的推手，不應該成為散播仇恨的惡魔。