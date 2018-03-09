信義房屋獲利創新高 配股利3.81元

先前董事會亦已通過擬配發每股3.81元股利提案（現金股利2.5元、股票股利1.31元），以今天收盤價42.25元計算，現金殖利率約5.9%。

信義房屋第4季端出亮麗合併營收約33億元，稅後淨利約18億元，每股稅後盈餘0.82元；就整年度來說，在上海信義嘉庭持續交屋並認列營收獲利下，全年合併營收約178億元，年增135%，稅後淨利約28億元，年增約205%，每股稅後盈餘4.3元，亦比2016年的1.46元大幅提高。

信義房屋表示，就信義個體財報來看，受惠於市場外在干預因素減少，全台建物買賣移轉棟數自2016年約24.5萬棟，反彈至2017年的26.6萬棟，人氣及買氣皆陸續升溫；加上信義擁有全直營通路優勢，且運用成屋及預售屋連動的全房產服務持續發酵，使得分店與代銷經營績效加分。

2017年信義房屋個體營收較2016年成長約12%，營業利益亦增加29%。展望今年台灣房市，在政策不變情形下，自住型買家可望持續回籠，全台建物買賣移轉棟數預期會再較去年成長。

信義房屋財務主管陳志桓表示，上海信義嘉庭案第2期總計543套房屋：第一張預售證共推出299套，銷售已接近尾聲；其中257套已於去年底完成交屋並認列營收，截至今年2月底第一張預售證累計已售出277套，目前僅餘零星套數；第2張預售證共244套將於今年上半年推盤銷售。

展望未來一年，陳志桓指出，信義房屋除持續目前的餘屋銷售與交屋外，還另將進行江蘇無錫及板橋市永翠段共3筆開發案。無錫案預計今年第3季末動工，並於明年底開始預售，而板橋市永翠段兩筆開發案預計分別於今年第4季及明年度預售，將致力於為客戶打造具有人文特色與社區營造概念傳世建築。（編輯：蘇志宗）1070309