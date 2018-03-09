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政治

蘇震清秀迪士尼模型　籲政府延展高鐵至屏東

記者江昱逵／台北報導2018/03/09 17:10
▲ 民進黨立委蘇震清9日表示，政府應該要勇於築夢，將高鐵南延到屏東。（圖／翻攝自立院VOD直播）
▲ 民進黨立委蘇震清9日表示，政府應該要勇於築夢，將高鐵南延到屏東。（圖／翻攝自立院VOD直播）

民進黨立委蘇震清今（9）日在立法院總質詢時拿一座迪士尼模型上台，向行政院長賴清德說，「只要敢於作夢，你就一定能做到」，蘇呼籲高鐵、高雄捷運延伸到屏東等建設盡快定案。賴情德表示，針對未來屏東發展，行政院會跟大家一起努力。

民進黨立委莊瑞雄日前在立法院總質詢指出，很多人到屏東，都會抱怨，怎麼沒有高鐵，雖然處於台灣最末端，但國外的東京迪士尼、香港迪士尼及上海迪士尼，也都蓋在路線終點站，一樣帶來效益，認為高鐵南延屏東不應只考量財務，當時賴清德笑著回應「所以不只高鐵要南延，還要再加一個迪士尼？」

今天蘇震清就直接拿出一座迪士尼模型上台，再次質詢賴清德高鐵南移議題，「這座非常漂亮的城堡，你應該有印象吧！」並引用華特迪士尼的話「只要敢於作夢，你就一定能做到」。

蘇震清說，屏東很適合發展無煙囪工業，但迪士尼如果真的來，我們的交通容量可以容納這麼大的運輸吞吐嗎？他更質疑，交通部過去做的評估報告，思維都停留在經濟思維跟財務觀點。交通部長賀陳旦回應，他不會停留在財務觀點，會就土木技術層面了解。關於設置場站部分，交通部會進一步評估。

賴清德欽佩表示，屏東縣不僅出總統、立法院長、行政院長，還有縣長、立委，大家都非常積極，「上次莊瑞雄只提到迪士尼，你馬上就把模型帶來，我非常欽佩，呵呵。」

賴清德強調，不管是高鐵南延或是高捷延伸，他都交代交通部要好好評估，對於未來屏東的發展、交通或公共建設會一起努力。

關鍵字迪士尼高鐵屏東蘇震清賴清德
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