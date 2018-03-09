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雙美元走弱僅因「 雙赤字」？其實還有其它原因

鉅亨網2018/03/09 16:55
鉅亨網 / NOWnews
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市場大多將美元走弱歸因於美國「雙赤字」（貿易赤字和預算赤字），但太平洋投資管理公司（PIMCO）認為，其實還有其它的原因導致美元走弱。

PIMCO 全球固定收益投資組合經理 Mohsen Fahmi 在部落格文章中寫道，雙赤字雖然也造成美元走弱，但原因不僅於此，要知道，在 1980-1950 年的雷根政府期間也是大雙赤字，但美元仍歷經最強勁的牛市。

儘管市場對美國經濟增長抱有樂觀情緒、大規模減稅、增加財政支出以及美國聯準會在 2017 年加息 3 次，但美元指數從 2017 年 1 月 20 日川普上任的 100.74 跌至今年 2 月 16 日盤中最低點的 88.25，期間跌幅將近 12％。

此外，10 年期美債殖利率與 10 年期德債殖利率之間的利差擴大，也暗示美元應該走強，但為何事實並非如此？

綠線為Fed和ECB升息預期差異；藍線為歐元兌美元匯率。
歐元兌美元走勢（藍線）追隨 Fed 和 ECB 升息預期差值而走高（綠線）而走高。

Fahmi 認為，與其將美元走軟歸咎於雙赤字，更可能是許多市場投資人似乎已經確信，美國短期利率將來到 2.5%-3% 區間。

因為投資人對短期利率的預期，使得聯準會每一次的連續升息都變成美元的利空、而非美元的利多，因為投資人認為，「每一次升息意味著距離最終目標又近了一步」。

非美國家央行如日本央行和歐洲央行目前的寬鬆政策立場轉變，隨著全球經濟成長表現出色，投資人需求從美國移轉至其它各國，此一趨勢也可能對美元形成壓力。    

此外，Fahmi 也認為，中期名目利率預期上漲，並未與美元走勢相符，且通貨膨脹顯著上升，如果聯準會不調準利率政策因應，利率和美元的相關性將下降。

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關鍵字雙赤字pimco美元afpheadline
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