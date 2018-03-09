雙美元走弱僅因「 雙赤字」？其實還有其它原因

市場大多將美元走弱歸因於美國「雙赤字」（貿易赤字和預算赤字），但太平洋投資管理公司（PIMCO）認為，其實還有其它的原因導致美元走弱。

PIMCO 全球固定收益投資組合經理 Mohsen Fahmi 在部落格文章中寫道，雙赤字雖然也造成美元走弱，但原因不僅於此，要知道，在 1980-1950 年的雷根政府期間也是大雙赤字，但美元仍歷經最強勁的牛市。

儘管市場對美國經濟增長抱有樂觀情緒、大規模減稅、增加財政支出以及美國聯準會在 2017 年加息 3 次，但美元指數從 2017 年 1 月 20 日川普上任的 100.74 跌至今年 2 月 16 日盤中最低點的 88.25，期間跌幅將近 12％。