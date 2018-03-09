海龍風電攜手台船 海能則拚2020年併網

（中央社記者黃雅娟台北9日電）打造在地化離岸風電團隊，海龍宣布將由台船統包整體供應鏈，結合本土團隊開發，爭取經濟部第二階段離岸風場遴選；上緯跟麥格理資本合作的海能風場則宣布，將爭取2020年優先併網發電。

台船董事長鄭文隆表示，海龍風場的計畫，除了路上加壓站跟風機以外，是目前唯一整體供應鏈都由台船統包的風場計畫，由台船結合本土團隊統籌做建設開發。

台船副總經理林福堂指出，離岸風場需要的包括平台船、駁船分別預計在2020年底及明年第1季完工，總投資金額約新台幣50億元。未來打造離岸風場的船隊，需要20幾艘船，都會優先以國內廠商有的產能優先；浮吊船、布纜船則是下一步規畫。後續也會跟開發商如沃旭能源，或是上緯及麥格理資本的海鼎風場接洽合作面向。

海龍計畫總監陳聰華則表示，除了台船以外，包括銀行、融資、工程規劃設計，以及變電所、電源線、營運維護等，都會陸續與國內產業合作。而台船有世紀鋼的支持，在鋼構等設備上，海龍也會得到世紀鋼的協助。雖然經濟部遴選分為兩個階段，海龍則是以2021年至2025年的第二階段遴選作為目標。

上緯董事長蔡朝陽今天也對媒體宣布，上緯爭取的海洋示範風場其餘20支風機、120MW，將在2019年底完工，資金、股東、風機等已經全部到位；第2季將公布財務融資等計畫內容。

蔡朝陽指出，上緯與麥格理資本合作的海能風場，規劃63支風機、378MW裝置容量，將爭取經濟部開放的第一階段遴選，2020年併網，總裝置容量目標為520MW，加上海鼎計畫3個風場，2025年將力拚爭取共2.6GW的離岸風場。(編輯：陳永昌)1070309