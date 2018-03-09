2018 Smart智富台灣基金獎　復華投信成大贏家

由晨星技術指導的Smart智富台灣基金獎與晨星（台灣）最佳基金獎名單出爐。一直以來，復華投信奉行眼見為憑、行腳投資的投研調查下，在競爭激烈的數千檔基金中脫穎而出，並勇奪股票團隊研究獎。在整體績效表現優異下，是唯一連續6屆獲獎的投信公司。自該基金獎開辦以來，除2018年第三度獲得股票團隊研究獎外，更已經前後拿下《Smart智富》、《晨星暨智富》共8座團隊研究獎，傲視同業。復華投信研究團隊陣容堅強，深獲專業評審認同，實為本土投信大贏家。

除拿下團體大獎之外，復華投信旗下台股系列基金亦表現不俗。在得獎率不到1%的Smart智富台灣基金獎中傲視群雄，同時也是唯一囊括3座基金大獎的投信公司。其中復華數位經濟基金及復華中小精選基金，不但是2017年台股基金績效冠、亞軍，更分別拿下《Smart智富台灣基金獎》的「科技股票型基金獎」及「台灣股票型基金獎」。

主辦單位表示，得獎基金至少經過5年的考驗評核，波動度適中，卻較同類型其他基金能創造更優異的成績，短、中、長期績效均經得起市場考驗，基金經理人的操盤實力值得肯定。



▲得獎基金至少經過5年的考驗評核，卻較同類型其他基金能創造更優異的成績。（圖／資料來源：投信投顧公會，復華投信整理，統計至2018/2/28，投信投顧公會分類：國內投資股票型）

另在重視長期投資價值，一年只在近2,000檔國內、境外基金中選出6檔得獎基金的《晨星》最佳基金獎中，復華高成長基金更一舉拿下台灣股票基金獎殊榮，在高手如雲的國內、境外基金市場中，成為獲獎最豐的大贏家。



▲一年只在近2,000檔國內、境外基金中選出6檔得獎基金的《晨星》最佳基金獎中，復華高成長基金更一舉拿下台灣股票基金獎殊榮。（圖／資料來源：《晨星暨Smart智富台灣基金獎》網站，2018/3/1）

放眼台灣已核備的近2,000檔國內及境外基金，想要績效脫穎而出已不簡單，得獎更是難上加難！「Smart智富台灣基金獎」評審們非常重視基金的平均勝率與資訊比率，這才是經理人能不能維持長期績效穩定的關鍵。透過縝密的評核機制，選到優質基金，相對就能避開選錯基金的風險，投資人們想要為荷包加分增值，可參考年年嚴選、得獎率不到1%的Smart智富台灣基金獎（晨星技術指導）得獎基金，透過專業評審的宏觀視野，成為時代新贏家。