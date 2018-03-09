台達電：工業自動化仍是今年成長動能

台達去年改組後事業體以電源及零組件、基礎設施及自動化三大事業部為主，2017年電源及零組件占比從前一年度的55%降到53%，基礎設施維持在31%，自動化從前一年度的13%拉高到15%。

展望今年，海英俊表示，觀察三大事業體的趨勢很明確，未來包括自動化及基礎設施會是台達未來的重心，也是成長主要動力來源；至於電源及零組件事業，將朝向醫療、工業電源、無人商店、家電、電動工具等等多角化發展，尋求持平到微幅成長的態勢。

海英俊預估自動化（Automation）部份動能較佳，電源部份壓力相對較大，主要是PC、NB及伺服器等部份持續衰退，加上降價壓力。去年同業殺價力道很大，預計今年降價壓力還是在，只是稍微回到較正常的軌道，另外，原物料成本持續增長，加上部份料源有短缺問題，是必須面對的，還好在這部份台達還算有些優勢。至於人工成本部份，將持續導入自動化，希望能透過自動化比重拉高，減少衝擊。

海英俊表示，電動車部份主要分車內及車外兩大塊，第一個是車內零組件，包括電源轉換、電源控制、充電裝置、馬達等，其中馬達是台達最近8-9年才新導入的重要品項，海英俊透露，去年才開始陸續見到成效，歐洲某大車廠已開始採用台達的馬達，另外，底特律也有大車廠準備買台達的馬達，後續效應可望逐步發揮。

車外充電樁部份，包括美國、歐洲及大陸車廠都已打入供應鏈，甚至有些新興的企業也都有接觸，佈局上還算完整。

台達電的自動化事業涵蓋工業自動化及樓宇自動化二大部份，工業自動化看來受到缺工及智能製造的發展帶動將持續成長，海英俊預估工業自動化的大趨勢應可維持數年前景。IA部份保持去年成長動能應是沒問題。

台達電執行長鄭平表示，工業自動化部份，台達以整條生產線設備機台建置為主，目前在蘇州已架設完成一條自動化智能製造的示範線，原本需要40多人，目前只需5個人，目標是3個人，開放給業者及政府相關單位參觀。（編輯：黃國倫）1070309