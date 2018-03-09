NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈金正恩：凌晨不再試射導彈吵文在寅網友曬合照嫌冷漠　蕭敬騰霸氣回應跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
地方

嘉義市監理站便民親民　下鄉服務高齡駕駛者

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/03/09 17:31
▲嘉義市監理站為服務75歲以上高齡駕駛者，特下鄉協助換照。（圖／嘉義市監理站提供, 2018.03.09)
▲嘉義市監理站為服務75歲以上高齡駕駛者，特下鄉協助換照。（圖／嘉義市監理站提供, 2018.03.09)

嘉義市監理站表示，75歲以上高齡駕駛者駕照不再永久有效，辦理換照時，應經「體檢合格」、「通過認知功能測驗」(或檢附無患有中度以上失智症證明文件)，目前因部分衛生所只辦理體檢項目，未辦理認知功能測驗，監理站為服務鄉親避免舟車勞頓，特別下鄉到大林鎮衛生所辦理，75歲以上高齡駕駛者，為鼓勵現場完成換照或自願繳回駕照者，即贈送1張悠遊卡。

嘉義市監理站預定下次下鄉時間為13日上午10時到下午15時(竹崎鄉中和村村長服務處-7-11超商旁)、14日上午9時至11時(嘉義市東區衛生所)、20日上午9時至11時(嘉義市西區衛生所)以及21日上午9時至11時(嘉義縣竹崎鄉衛生所)，監理站都會派員到現場辦理認知功能測驗及換照服務。

監理站說，只要年滿75歲需換駕照鄉親，請攜帶駕照正本、身分證正本、最近半年內同1組之1吋照片4張及200元 (認知功能測驗費用)，到場辦理，如於今(107)年12月31日前換發駕照者，免收駕照規費50元。

為縮短辦理時間，監理站希望鄉親可預先到就近衛生所、公立醫院或代辦所辦理身體檢查，與監理單位有合作的體檢單位(體檢費用依各檢測單位收費標準收費)，計有嘉義縣大林鎮衛生所、嘉義市東區衛生所、嘉義市西區衛生所、嘉義縣竹崎鄉衛生所、信合美診所、慶昇醫院、王國哲診所、聖馬爾定醫院、嘉義基督教醫院、衛生福利部嘉義醫院、嘉義榮總醫院、臺中榮民總醫院灣橋分院、大林慈濟醫院等。

關鍵字嘉義市監理站高齡駕駛
光華高中設計群　花燈工藝嶄露鋒芒影／大甲員警「讚」　連破重大刑案

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan