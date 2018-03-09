嘉義市監理站便民親民　下鄉服務高齡駕駛者

嘉義市監理站表示，75歲以上高齡駕駛者駕照不再永久有效，辦理換照時，應經「體檢合格」、「通過認知功能測驗」(或檢附無患有中度以上失智症證明文件)，目前因部分衛生所只辦理體檢項目，未辦理認知功能測驗，監理站為服務鄉親避免舟車勞頓，特別下鄉到大林鎮衛生所辦理，75歲以上高齡駕駛者，為鼓勵現場完成換照或自願繳回駕照者，即贈送1張悠遊卡。

嘉義市監理站預定下次下鄉時間為13日上午10時到下午15時(竹崎鄉中和村村長服務處-7-11超商旁)、14日上午9時至11時(嘉義市東區衛生所)、20日上午9時至11時(嘉義市西區衛生所)以及21日上午9時至11時(嘉義縣竹崎鄉衛生所)，監理站都會派員到現場辦理認知功能測驗及換照服務。