嘉義市監理站便民親民　下鄉服務高齡駕駛者

嘉義市監理站表示，75歲以上高齡駕駛者駕照不再永久有效，辦理換照時，應經「體檢合格」、「通過認知功能測驗」(或檢附無患有中度以上失智症證明文件)，目前因部分衛生所只辦理體檢項目，未辦理認知功能測驗，監理站為服務鄉親避免舟車勞頓，特別下鄉到大林鎮衛生所辦理，75歲以上高齡駕駛者，為鼓勵現場完成換照或自願繳回駕照者，即贈送1張悠遊卡。
嘉義市監理站預定下次下鄉時間為13日上午10時到下午15時(竹崎鄉中和村村長服務處-7-11超商旁)、14日上午9時至11時(嘉義市東區衛生所)、20日上午9時至11時(嘉義市西區衛生所)以及21日上午9時至11時(嘉義縣竹崎鄉衛生所)，監理站都會派員到現場辦理認知功能測驗及換照服務。
監理站說，只要年滿75歲需換駕照鄉親，請攜帶駕照正本、身分證正本、最近半年內同1組之1吋照片4張及200元 (認知功能測驗費用)，到場辦理，如於今(107)年12月31日前換發駕照者，免收駕照規費50元。
為縮短辦理時間，監理站希望鄉親可預先到就近衛生所、公立醫院或代辦所辦理身體檢查，與監理單位有合作的體檢單位(體檢費用依各檢測單位收費標準收費)，計有嘉義縣大林鎮衛生所、嘉義市東區衛生所、嘉義市西區衛生所、嘉義縣竹崎鄉衛生所、信合美診所、慶昇醫院、王國哲診所、聖馬爾定醫院、嘉義基督教醫院、衛生福利部嘉義醫院、嘉義榮總醫院、臺中榮民總醫院灣橋分院、大林慈濟醫院等。