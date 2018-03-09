國際遊艇展將開跑　試乘活動體驗水上最新玩法

第三屆台灣國際遊艇展將自3月15日到3月18日在高雄展覽館、亞灣遊艇碼頭及嘉信22號遊艇碼頭舉行，今年共有來自10個國家、170家廠商參展，1千個攤位加上遊艇水上泊位，一共占地29,264平方公尺。外貿協會表示，看好遊艇展的集客實力，韓國、義大利將以國家館方式組團參展，深耕亞洲遊艇市場潛力。

由經濟部貿易局及高雄市政府主辦、外貿協會執行的台灣國際遊艇展即將開跑，徵集來自台灣、澳洲、義大利、荷蘭、美國、新加坡、加拿大、南韓、俄羅斯、中國等10國共計170家廠商參展，7大展區共使用1千個攤位及2處遊艇水上泊位，展出面積達29,264平方公尺。