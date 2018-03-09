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國際遊艇展將開跑　試乘活動體驗水上最新玩法

記者彭夢竺／台北報導2018/03/09 17:22
▲2018年台灣國際遊艇展將於3月15日開跑，除了可以觀賞到各國的遊艇之外，還提供遊艇或帆船試乘機會。（圖／外貿協會提供）
▲2018年台灣國際遊艇展將於3月15日開跑，除了可以觀賞到各國的遊艇之外，還提供遊艇或帆船試乘機會。（圖／外貿協會提供）

第三屆台灣國際遊艇展將自3月15日到3月18日在高雄展覽館、亞灣遊艇碼頭及嘉信22號遊艇碼頭舉行，今年共有來自10個國家、170家廠商參展，1千個攤位加上遊艇水上泊位，一共占地29,264平方公尺。外貿協會表示，看好遊艇展的集客實力，韓國、義大利將以國家館方式組團參展，深耕亞洲遊艇市場潛力。

由經濟部貿易局及高雄市政府主辦、外貿協會執行的台灣國際遊艇展即將開跑，徵集來自台灣、澳洲、義大利、荷蘭、美國、新加坡、加拿大、南韓、俄羅斯、中國等10國共計170家廠商參展，7大展區共使用1千個攤位及2處遊艇水上泊位，展出面積達29,264平方公尺。

今年遊艇展共包含嘉信、強生、東哥、嘉鴻遊艇集團、巨星、亞果、公主遊艇、人冠、科建、新昇發、香港商順昇、奧莫爾等19家知名船廠將現場展示10呎至96呎共65艘各式頂級遊艇、帆船及動力船等遊艇與周邊相關產品。

貿協指出，他們透過全球60個台駐點，強力洽邀國內外買主，也針對新南向國家，加強徵集專業買主赴臺觀展，並於展前至馬來西亞及印尼舉辦展覽記者會，不少國際遊艇業者也將來台採購遊艇及周邊零配件，顯示該展為亞洲遊艇最佳的採購及銷售平台。

貿協表示，除了攤位展覽、遊艇產業論壇之外，主辦單位也為一般參觀民眾推出「台灣與國際的水下文化公園願景」及「迷人的台灣水下文化資產」等海洋相關講座，還有遙控船體驗、電動衝浪板、空中瑜珈等活動開放民眾現場報名，體驗水上休閒最新玩法；此外，還有歷屆最大規模遊艇試乘活動，有別於陸上欣賞港灣景色，民眾只要購買門票及加購體驗卷，就能搭乘遊艇體驗乘風破浪的快感並飽覽高雄港灣之美。

關鍵字台灣國際遊艇展水上休閒遊艇試乘貿協
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