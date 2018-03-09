國際自由車環台公路賽　浪漫台三線奔馳競逐

一年一度的國際自由車環台賽將於11日鳴槍起跑，今年首度搭配「浪漫台三線」，下星期二（13日）由新竹縣當作第三站之起點，將繞行7個鄉鎮市；由於共有來自世界各地的20支隊伍在此競逐，縣府表示將努力展現新竹縣之客家人堅毅、勤檢的「客家精神」，將臺三線獨特的客家風情、人情及地理行銷至國際。



▲2018國際自由車環台公路大賽將11日登場，13日第三站起點為新竹縣。（圖／翻攝自環台賽官方網站 ）

2018國際自由車環台賽共分五站，第三站浪漫台三線全程158.3KM，13日由新竹縣政府警察局六家派出所出發，經新埔、關西、橫山、竹東、北埔、峨眉，途中更有新竹縣政府安排6個鄉鎮公所以及9所國中、小，將於當日賽道上替所有參加比賽的選手加油打氣。

今年環台賽共有20支勁旅競逐，包括美國聯合赫斯隊、義大利尼伯隊、以色列隊、中華隊等30個國家，20支隊伍參與比賽，預期賽事必定精彩有看頭。



▲2018國際自由車環台公路大賽將於11日熱鬧展開。（圖／翻攝自環台賽官方網站 ）

另內政部警政署特別籲請用路人，賽事期間隨時收聽警廣路況報導，配合改道避開競賽管制區域，並遵守員警指揮疏導，以免增加管制區周邊道路車流延滯及耽誤行車時間，共同維護交通順暢與賽事安全。