NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈金正恩：凌晨不再試射導彈吵文在寅網友曬合照嫌冷漠　蕭敬騰霸氣回應跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
地方

國際自由車環台公路賽　浪漫台三線奔馳競逐

記者常似虎／新竹縣報導2018/03/09 17:24
▲2018國際自由車環台公路大賽將於11日登場，圖為去年賽事。（圖／翻攝自環台賽官方網站 ）
▲2018國際自由車環台公路大賽將於11日登場，圖為去年賽事。（圖／翻攝自環台賽官方網站 ）

一年一度的國際自由車環台賽將於11日鳴槍起跑，今年首度搭配「浪漫台三線」，下星期二（13日）由新竹縣當作第三站之起點，將繞行7個鄉鎮市；由於共有來自世界各地的20支隊伍在此競逐，縣府表示將努力展現新竹縣之客家人堅毅、勤檢的「客家精神」，將臺三線獨特的客家風情、人情及地理行銷至國際。


▲2018國際自由車環台公路大賽將11日登場，13日第三站起點為新竹縣。（圖／翻攝自環台賽官方網站 ）

2018國際自由車環台賽共分五站，第三站浪漫台三線全程158.3KM，13日由新竹縣政府警察局六家派出所出發，經新埔、關西、橫山、竹東、北埔、峨眉，途中更有新竹縣政府安排6個鄉鎮公所以及9所國中、小，將於當日賽道上替所有參加比賽的選手加油打氣。

今年環台賽共有20支勁旅競逐，包括美國聯合赫斯隊、義大利尼伯隊、以色列隊、中華隊等30個國家，20支隊伍參與比賽，預期賽事必定精彩有看頭。


▲2018國際自由車環台公路大賽將於11日熱鬧展開。（圖／翻攝自環台賽官方網站 ）

另內政部警政署特別籲請用路人，賽事期間隨時收聽警廣路況報導，配合改道避開競賽管制區域，並遵守員警指揮疏導，以免增加管制區周邊道路車流延滯及耽誤行車時間，共同維護交通順暢與賽事安全。

關鍵字自由車環台公路大賽浪漫台三線客家精神
嘉義林管處辦植樹　台灣燈會增綠意光華高中設計群　花燈工藝嶄露鋒芒

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan