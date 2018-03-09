民進黨宜蘭縣長參選人 選對會建議陳歐珀

（中央社記者范正祥台北9日電）民進黨選對會今天開會決定，「建議」中執會通過提名翁章梁、陳其邁、黃偉哲分別參選嘉義縣長、高雄市長、台南市長；選對會也「建議」中執會通過提名陳歐珀參選宜蘭縣長。

有關選對會對此討論結果，與會人士透露，決議分為兩部分：第一部分是嘉義縣長、高雄市長、台南市長初選民調已分別於3月5日至7日晚間執行，並經隔日開封統計，分別由翁章梁、陳其邁、黃偉哲勝出。選對會建議中執會通過三位提名。

第二部分，關於宜蘭縣長提名初選，原本三位登記，後來二位退選，形成陳歐珀一人同額參選。選對會建議，請中執會通過提名陳歐珀代表民進黨參選宜蘭縣長。

與會選對會成員表示，通過與公告台南市長、高雄市長、宜蘭縣長及嘉義縣長提名是中執會的職權，所以選對會不能越權，所以選對會是向中執會「建議」、而不是選對會「通過」台南市長、高雄市長、宜蘭縣長及嘉義縣長提名。（編輯：張均懋）1070309