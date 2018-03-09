前2月稅收創20年新高　證交稅終止連12月正成長

就主要稅目觀察，財政部統計處副處長陳玉豐指出，若與去年同月比較，2月稅收以綜合所得稅減少55億元、貨物稅減少21億元、贈與稅減少19億元、健康福利捐減少13億元較多，而菸酒稅則增加9億元。

由於今（2018）年春節落在2月，受到工作天數較少的季節性因素影響，財政部9日公布2月全國稅收561億元，較去年同月減少119億元、衰退17.5%，創2004年11月以來單月新低，其中證交稅年減4億元，衰退7.1%，也終止連12個月正成長。不過，累計前2月稅收達2036億元，年增32億元、成長1.6%，創1999年以來、20年新高。

就前2月稅收來看，關稅、菸酒稅、營業稅皆創歷史新高，與去年同期比較，以營業稅增加54億元、證交稅增加49億元、菸酒稅增加35億元較多，而綜合所得稅則減少75億元、贈與稅減少27億元、營利事業所得稅減少25億元。

在關稅部分，2月實徵淨額80億元，年增4億元、成長5.4%，而累計1至2月有180億元，年增21億元、成長13%，主要是車輛及相關運輸設備稅額增加所致。

2月營業稅則因適用外銷零稅率的營業人申請退稅增加，年減12億元，由負117億元降為負129億元，但累計1至2月有558億元，年增54億元、成長10.6%，主要因國內消費成長，進口油品、礦產品稅額增加及出口退稅增多等交互影響。

證交稅部分，雖然2月上市櫃股票平均每日成交值為1597億元，較去年同月1277億元多，但因2月交易日數較少，使得證交稅收為59億元，年減4億元，衰退7.1%，也終止連續12個月正成長，不過累計前2月有156億元，年增49億元，年成長45.2%。

2月土地增值稅則為56億元，年減1億元，衰2.2%，不過，前2月則有152億元，年增13億元、成長9.2%，主要是因房地交易略呈回溫。財政部指出，前2月土增稅徵起件數9萬7714件，年增6663 件，成長7.3%。

在綜所稅部分，2月實徵淨額234億元，年減55億元，減少19.1%，而累計1至2月429億元，亦年減75億元、減少14.9%，，主要是因今年農曆春節落在2月，較去年延後，年終獎金的部分扣繳稅款尚未入帳，加上權利金所得扣繳稅款減少所致。

陳玉豐表示，由於今年景氣溫和成長，上市櫃公司獲利好轉，加上基本工資及軍公教調薪，還有財政部也開始對跨境電商課徵營業稅、營利所得稅，這些因素都支持今年稅收朝正向發展。

