研發專利馬達 新創企業進駐宜蘭科學園區

新竹科學工業園區管理局今天發布新聞稿指出，台灣電產科技公司長期致力於發展超優級效率馬達及相關控制技術，以無磁石電機設計概念，搭配智能控制技術，提供客戶整套動力單元節能方案與客製化服務，可應用於精密鑄造加工、空壓機、裁剪加工等領域，終端設備節能達50%以上。

台灣電產科技股份有限公司由宜蘭大學校友組成，103年參加科技部創新創業激勵競賽，獲得「創業傑出獎」，把獎金約新台幣293萬元當作創業獎金成立公司。

（中央社記者朱則瑋台北9日電）一群由宜蘭大學校友所成立的台灣電產科技公司，靠著研發專利「高效率無磁石馬達」，產品領先業界，並將進駐宜蘭科學園區，帶動當地產業發展。

另外，公司的伺服系統可用流量與壓力控制，除有效節能外，更提升製成品品質，同時有效降低油溫，延長油壓周邊元件操作年限，也可減少原冷卻油溫設備能耗。

依據金工中心ITIS產業報告顯示，2018年全球工業用馬達產業市場規模可達333.6億美元，主要受惠於電動車、節能工業、工業自動化及節能家電等終端市場創新需求，以及重要工業國家要求馬達規格提升等。台灣電產公司產品主要訴求是無磁石馬達，不須依賴永久磁石，不受稀土價格影響，與市場其他馬達產品區別性高。

竹科管理局指出，馬達為國內重要的基礎機械工業，台灣電產公司所生產的節能馬達將來成功推廣至國內外，對於馬達及驅動設備用電量占全球終端用電近50%來說，節能減碳的助益相當大，且未來可帶動鋼片材料改良提升等，對相關產業鏈發展及人才培育均有助益。

目前宜蘭園區已有12家廠商及1家育成中心核准進駐，總投資金額共計新台幣10.85億元，預估增加就業人口632人，希望台灣電產科技公司進駐後，未來能有更多新創企業、國內外廠商進駐，提升產業規模。（編輯：林沂鋒）1070309