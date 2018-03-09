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影／台中大甲員警抽絲剝繭　連破重大刑案

記者柳榮俊／台中報導2018/03/09 17:46

台中市大甲警分局大甲派出所於2月份開始，轄內連續發生6起汽、機車竊盜案件，經所長吳聖賢召集所內同仁調閱周遭影像後，發現偷竊汽車皆是同一名嫌疑人翁男，便加強布線查察。於3月1日下午員警張赫宥於轄內巡邏時發現翁嫌的蹤影，便開始在大甲市區內展開追捕，並呼叫線上巡邏網支援實施攔截圍捕，後來終於在大甲區順天與民生路口，將其給追捕到案，並當場查獲其所偷竊之贓車、海洛因毒品12包及偷竊汽、機車所使用之工具一批。而警方在追捕的過程也被路旁的民眾PO上「我愛大甲2」之臉書社團，獲得民眾一致好評，建立良好之警察形象。

7日大甲派出所又循線持苗栗地方法院搜索票在梧棲區台灣大道八段查獲周姓男子持有改造槍枝2支、滑套1只、子彈37顆、海洛因2包、安非他命2包等證物，全案依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例，移請台灣台中地方法院檢察署偵辦。8日又接連查獲兩件竊盜及汽車竊盜案。

大甲分局分局長廖國政表示，打擊犯罪維護社會治安是警方責無旁貸之責，大甲警分局也在此宣導「運用民力加強治安情資蒐報」作為，針對毒品、詐騙、黑幫、竊盜及職業賭場等犯罪相關徵候加以說明，鼓勵協勤民力如有發現相關情形可向分駐(派出)所連繫或直接撥打110報案，警方會保密身份，如因而偵破刑案可依「警察機關獎勵民眾提供犯罪線索協助破案實施要點」規定有一千至二十萬元獎金。且非法持有槍械、擁槍自重的犯罪行為，危害社會治安甚鉅，大甲派出所員警再接再厲破獲案件實屬難能可貴，也因為有同仁積極細心的執法精神，才能偵破非法持有槍械及毒品案，讓民眾對警察之形象大大加分。

關鍵字贓車大甲警分局
監理單位便民親民　下鄉服務高齡我六十我任性杜麗玉要過初老小確幸

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