NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈金正恩：凌晨不再試射導彈吵文在寅網友曬合照嫌冷漠　蕭敬騰霸氣回應跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
鉅亨網

MarketWatch專欄：波動的股市使投資者變成

鉅亨網2018/03/09 17:15
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

《Marketwatch》專欄作者指出，近期的股市波動，使很多在自身行業非常成功的投資者，一接觸股票變成失心瘋的賭客。實際上，投資者應該注重公司的「價值」而非「價格」，仔細評估價值後，較不易因價格大幅波動，而喪失判斷能力。

作者 Vitaliy Katsenelson 舉例，當理性投資者購買股票時，跟購買公寓沒甚麼不同，首先我們會觀察整體品質，例如建築物的建造情況、該地區的位置和人口趨勢等，然後開始評估整棟建築物，並且為租金、入住率、地產稅和其他重要因素制定最佳情況和最壞情況，衡量每坪價格與每間房間的價格。

若將以上例子，套用至股票市場，則是審視整個產業與公司經營狀況，衡量公司的市盈率、市現率與股價淨值比，這些為公司真正的價值，將成為投資者心中的一把尺，清楚知道所選標的物的價值。

然而，公寓建築或私人企業與上市公司之間的兩大重要區別為：上市公司提供即時流動性和低交易成本。這些差異應該為巨大的優勢，出售公寓可能需要數個月或數年時間，且交易成本非常高，購買或出售建築物的交易費高達建築價值的 3％至 7％。

股市應該是公寓投資者或商人的天堂，在股市不必與承租人和地方政府打交道，投資者可以直接購買不動產投資信託基金 (REIT)，此基金涵蓋數百棟的公寓，降低擁有單一建築物的風險。REIT 由專業經理人負責操作，但是當然投資者需要評估是否信任這些經理人，並且支付他們適當的報酬。

投資者評估公寓、基金與股票，應該皆使用同套邏輯，但在進入股市後，往往有許多人喪失理智，在不斷聽到周遭的人表示，我要使用特定價格賣掉 / 買入這檔股票時，決策可能會受影響。

股票在交易日時，分分秒秒都在改變定價，而每個投資客在進行買賣時，皆有他們自身的理由，很多影響價格波動的因素是短暫且隨機的，投資者需要記住，這些是價格的變化，而不是價值的變化，若在購買股票之前，有投入時間分析公司的價值，那麼需維持理性行為，若別人拋售股票，而股價低於你心中該公司的價值時，反而是你低價買入的機會，不要一昧跟風。

股票市場的流動性與極小的交易成本是很大的特點，但這可能會讓很多人的傷害提升，這些特點甚至可以把精明的私人投資者變成劣質的賭徒。賭徒和劣質賭徒之間的區別為，賭徒會在可負擔範圍內，盡興的賭，而劣質賭徒則是，賭上自己的身家財產，沒有設限。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字股市投資股市波動afp價值價格headline
雙美元走弱僅因「 雙赤字」...將與金正恩會面談「去核化」...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan