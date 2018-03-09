「蛇姬尪」胡睿兒為這原因吃肥養胖　自爆分手心碎陰影

日前傳出「蛇姬」林采緹懷孕，預計今年與曾經染上「麻煩」的男友胡睿兒補票的消息，雖然已經被男方經紀人否認，但仍引起外界諸多猜測。此外，近日更有消息指出由胡睿兒、楊琳兩人組成的男團「UNDER LOVER」因合約糾紛再次登上媒體版面，如今他們不顧負面消息纏身，趁勢出「輯」。

即將升格「蛇姬尪」的胡睿兒與楊琳為了這次的發片用盡全力，壓力頗大的他們，都吃了吃苦頭，楊琳在去年底時因為遇到創作瓶頸，頭髮竟然一直掉並出現「鬼剃頭」狀態，讓他這半年緊急尋求醫生協助開始護髮救頂上毛；原本是瘦皮猴身材的胡睿兒則是努力吃胖，去年底也因為要發片的關係，從原本的60又瘦到56公斤，讓他緊急進行增胖計畫，經過幾個月的吃肥及運動，讓他現在終於到了63公斤，他因此笑說，｢我們一個增胖一個減重，希望在螢光幕前可以BALANCE一點！」