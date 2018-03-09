NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈金正恩：凌晨不再試射導彈吵文在寅網友曬合照嫌冷漠　蕭敬騰霸氣回應跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
娛樂

「蛇姬尪」胡睿兒為這原因吃肥養胖　自爆分手心碎陰影

記者吳雨婕／綜合報導2018/03/09 17:46
▲胡睿兒、楊琳組成的男團「UNDER LOVER」急甩負面新聞，趁勢推出新專輯。（圖／上多利娛樂提供 , 2018.03.09）
▲胡睿兒、楊琳組成的男團「UNDER LOVER」急甩負面新聞，趁勢推出新專輯。（圖／上多利娛樂提供 , 2018.03.09）

日前傳出「蛇姬」林采緹懷孕，預計今年與曾經染上「麻煩」的男友胡睿兒補票的消息，雖然已經被男方經紀人否認，但仍引起外界諸多猜測。此外，近日更有消息指出由胡睿兒、楊琳兩人組成的男團「UNDER LOVER」因合約糾紛再次登上媒體版面，如今他們不顧負面消息纏身，趁勢出「輯」。

即將升格「蛇姬尪」的胡睿兒與楊琳為了這次的發片用盡全力，壓力頗大的他們，都吃了吃苦頭，楊琳在去年底時因為遇到創作瓶頸，頭髮竟然一直掉並出現「鬼剃頭」狀態，讓他這半年緊急尋求醫生協助開始護髮救頂上毛；原本是瘦皮猴身材的胡睿兒則是努力吃胖，去年底也因為要發片的關係，從原本的60又瘦到56公斤，讓他緊急進行增胖計畫，經過幾個月的吃肥及運動，讓他現在終於到了63公斤，他因此笑說，｢我們一個增胖一個減重，希望在螢光幕前可以BALANCE一點！」


▲「UNDER LOVER」為此次出專輯用盡全力，下足功夫。（圖／上多利娛樂提供 , 2018.03.09）

這次主打的抒情新歌〈角度〉是團員胡睿兒的「碎心情歌」，講述的是他自己一段長達四年卻在一夜之間被「兵變」的戀情。胡睿兒表示，｢當時被兵變時的確很難過，吃不下飯還爆瘦，甚麼事都不想做。因為太難過，才寫下了這首歌。我只能說，天蠍男跟天秤女的戀情絕對不會長久！」這段感情對他的負面影響一直到遇見楊琳這個夥伴後，在友情的支持下，才走出那團持續了兩年的陰影。

關鍵字under lover角度胡睿兒楊琳林采緹蛇姬
小甜甜展傲人事業線　被誤認男藝人被雷佳音笑短腿　林依晨微博開嗆

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan