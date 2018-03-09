廣編／RPG手遊《七騎士》推出全新英雄「阿塔蘭塔」

身為隱藏的大師成員，阿塔蘭塔為一名強大的英雄，追隨著克拉汗、碧、柔柔、阿梅莉亞以及英格麗德。預期阿塔蘭塔將於戰鬥中對敵人造成強大的傷害，同時使用弓和矛是她顯著的特色。

網石遊戲(Netmarble Games)今(9日)宣布，旗下RPG手遊《七騎士》推出全新的特殊英雄「阿塔蘭塔」以及重大更新。



▲阿塔蘭塔主動技能「得意的一擊」。（圖／公關照片）



▲阿塔蘭塔主動技能「得意的一擊」。（圖／公關照片）



▲阿塔蘭塔主動技能「天空的弓箭」。（圖／公關照片）



▲阿塔蘭塔主動技能「天空的弓箭」。（圖／公關照片）



▲阿塔蘭塔覺醒技能「月光之魂」。（圖／公關照片）



▲阿塔蘭塔覺醒技能「月光之魂」。（圖／公關照片）

為慶祝本次更新，《七騎士》為玩家帶來了豐富的獎勵與活動。玩家若於Step up召喚活動中召喚滿7次後，將可獲得4星阿塔蘭塔。此外，玩家覺醒阿塔蘭塔後，將可獲得用於英雄究極強化的英雄雷亞。

不僅如此，提供6星阿塔蘭塔的禮包於商店中登場，玩家也能從梅伊的幸運箱中獲得大量的紅寶石。

為提升玩家的便利，本次更新也帶來了各項改變。系統新增臨時保管箱功能，玩家現在能一次擁有更多物品，使得玩家早期的等級可以提升得更快，新手玩家將能更輕鬆的享受《七騎士》。

現在就加入全球最受歡迎的回合制RPG手機遊戲《七騎士》，一起來收集與培育超過 500 位以上個性獨特的傳奇英雄吧。

