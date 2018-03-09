將與金正恩會面談「去核化」 川普：這是重大進展

他也強調，這段時間內，北韓不會試射導彈，「這是重大進展！」

根據 Bloomberg 報導，川普在推特發文指出，金正恩之前與南韓代表談到「去核化」(denuclearization)，而非僅「凍結」(freeze) 核武。

美國總統川普同意與北韓領導人金正恩會面，討論「去核化」，這場「歷史性峰會」，預計 5 月前登場，川普稱，「這是重大進展！」

白宮發言人 Sarah Sanders 說，川普將接受邀請，待時間、地點確定後，就會和金正恩會面。

Sanders 表示，美方期待北韓走向「去核化」，但在此同時，制裁與施壓，仍會繼續實施。

中國外交部長王毅對此事抱持正面態度，他呼籲，美國與北韓對話、進行接觸，寧可早做，也不要晚做。

日本首相安倍晉三也對「川金會」樂見其成，並稱他計畫於 4 月訪美。

週五 (9 日)，川普將與金正恩會面的消息，使韓國綜合股價指數(KOSPI) 上漲 1.6%，MSCI 亞太指數也上漲 0.7%，日圓兌美元則下跌 0.6%，至 106.90。