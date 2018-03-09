美祭鋼鋁稅 日媒憂連鎖效應

日本經濟產業省表示，去年日本出口到美國的鋼鐵為1855億日圓，約占整體出口的6%；出口到美國的鋁為250億日圓，占整體出口的9.8%。

NHK報導，這項措施不僅對日本企業帶來直接影響，也可能為自由貿易架構帶來隱憂。

川普今天以捍衛美國產業和國家安全為由，批准對進口鋼鋁課徵高關稅，15天後生效。川普也表示鄰國加拿大和墨西哥獲得豁免，且只要貿易夥伴來談判，就有得協商。

（中央社記者黃名璽東京9日專電）美國總統川普今天批准對進口鋼鋁課徵高關稅，日本放送協會（NHK）分析，各國鋼鋁製品可能轉而出口到其他區域，出現削價競爭情況，屆時恐將造成日本製造商業績惡化。

由於日本並不在課徵高關稅的排除對象內，出口鋼鋁製品到美國的日本企業，受到關稅提高，成本自然就會增加，可能出現營收下降及出口減少等結果。

如果這些本來要出口到美國的各國鋼鋁製品，受到這項措施影響，轉而出口到其他地區，屆時在那些地區就有可能出現削價競爭；尤其是在日本製造商視為主要市場的亞洲，日本製造商業績恐將惡化。

另一方面，有看法認為，這項措施可能造成美國國內鋼鋁價格上漲，進而增加各大車廠造車成本，並讓物價上漲，美國目前消費榮景可能因而趨緩。

其他自由貿易架構可能不惜採取與美國對抗的措施，埋下影響擴大的隱憂。

例如歐盟已針對美國的鋼鐵製品、工業製品及農產品等3個領域，做成報復關稅名單，川普也因此暗示要提高歐洲車進口關稅反制。

如果這種美國跟歐盟、中國間的貿易對抗措施擴大的話，可能動搖日本經濟賴以成長的全球性自由貿易架構。（編輯：高照芬）1070309