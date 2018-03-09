NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈金正恩：凌晨不再試射導彈吵文在寅網友曬合照嫌冷漠　蕭敬騰霸氣回應跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

美祭鋼鋁稅 日媒憂連鎖效應

中央社2018/03/09 17:27
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者黃名璽東京9日專電）美國總統川普今天批准對進口鋼鋁課徵高關稅，日本放送協會（NHK）分析，各國鋼鋁製品可能轉而出口到其他區域，出現削價競爭情況，屆時恐將造成日本製造商業績惡化。

川普今天以捍衛美國產業和國家安全為由，批准對進口鋼鋁課徵高關稅，15天後生效。川普也表示鄰國加拿大和墨西哥獲得豁免，且只要貿易夥伴來談判，就有得協商。

NHK報導，這項措施不僅對日本企業帶來直接影響，也可能為自由貿易架構帶來隱憂。

日本經濟產業省表示，去年日本出口到美國的鋼鐵為1855億日圓，約占整體出口的6%；出口到美國的鋁為250億日圓，占整體出口的9.8%。

由於日本並不在課徵高關稅的排除對象內，出口鋼鋁製品到美國的日本企業，受到關稅提高，成本自然就會增加，可能出現營收下降及出口減少等結果。

如果這些本來要出口到美國的各國鋼鋁製品，受到這項措施影響，轉而出口到其他地區，屆時在那些地區就有可能出現削價競爭；尤其是在日本製造商視為主要市場的亞洲，日本製造商業績恐將惡化。

另一方面，有看法認為，這項措施可能造成美國國內鋼鋁價格上漲，進而增加各大車廠造車成本，並讓物價上漲，美國目前消費榮景可能因而趨緩。

其他自由貿易架構可能不惜採取與美國對抗的措施，埋下影響擴大的隱憂。

例如歐盟已針對美國的鋼鐵製品、工業製品及農產品等3個領域，做成報復關稅名單，川普也因此暗示要提高歐洲車進口關稅反制。

如果這種美國跟歐盟、中國間的貿易對抗措施擴大的話，可能動搖日本經濟賴以成長的全球性自由貿易架構。（編輯：高照芬）1070309

新北捷運三鶯線 票選為列車選新天堂M加持 橘子2月營收再...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan