新台幣收貶3.9分 觀望貿易戰

匯銀人士表示，川普關稅政策引發貿易戰的可能性不如市場原先預期，使得台美兩地股市都以上漲作收，投資人現在關注歐盟、中國大陸等美國重要貿易夥伴之後的回應，靜待貿易戰後續發展。

美國總統川普8日以捍衛美國產業和國家安全為由，批准對進口鋼鋁課徵高關稅。此舉令人憂慮將引爆貿易戰，遭到美國國內外激烈反對。

新台幣兌美元匯率今天以29.328元開出後，大抵在29.3元上下震盪，盤中震盪幅度僅4.8分。

此外，美國總統川普與北韓領導人金正恩可望在5月前會晤，使得地緣政治風險降溫，避險貨幣日圓盤中貶值幅度擴大，至於人民幣兌美元中間價今天也走貶，抑制亞幣今天升勢。

另一方面，外匯交易員也表示，投資人目前除關注貿易戰後續發展外，美國今天晚上將公布2月非農就業數據，不少人選擇先觀望數據表現再說，這也是影響今天匯市波動不大的因素之一。

新台幣兌美元今天開盤價為29.328元，最高29.280元、最低29.328元，收盤收29.30元，貶3.9分，兩大匯市成交金額為10.37億美元。（編輯：張均懋）1070309