NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈金正恩：凌晨不再試射導彈吵文在寅網友曬合照嫌冷漠　蕭敬騰霸氣回應跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

新台幣收貶3.9分 觀望貿易戰

中央社2018/03/09 17:22
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者蔡怡杼台北9日電）市場續關注美國對進口鋼鋁課高關稅的後續發展，加上美國非農就業數據將出爐，新台幣兌美元今天維持29.3元附近震盪，終場收29.30元，貶值3.9分，週線貶1分。

美國總統川普8日以捍衛美國產業和國家安全為由，批准對進口鋼鋁課徵高關稅。此舉令人憂慮將引爆貿易戰，遭到美國國內外激烈反對。

匯銀人士表示，川普關稅政策引發貿易戰的可能性不如市場原先預期，使得台美兩地股市都以上漲作收，投資人現在關注歐盟、中國大陸等美國重要貿易夥伴之後的回應，靜待貿易戰後續發展。

新台幣兌美元匯率今天以29.328元開出後，大抵在29.3元上下震盪，盤中震盪幅度僅4.8分。

此外，美國總統川普與北韓領導人金正恩可望在5月前會晤，使得地緣政治風險降溫，避險貨幣日圓盤中貶值幅度擴大，至於人民幣兌美元中間價今天也走貶，抑制亞幣今天升勢。

另一方面，外匯交易員也表示，投資人目前除關注貿易戰後續發展外，美國今天晚上將公布2月非農就業數據，不少人選擇先觀望數據表現再說，這也是影響今天匯市波動不大的因素之一。

新台幣兌美元今天開盤價為29.328元，最高29.280元、最低29.328元，收盤收29.30元，貶3.9分，兩大匯市成交金額為10.37億美元。（編輯：張均懋）1070309

遭控性侵南韓演員趙敏基 疑...新北捷運三鶯線 票選為列車選新

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan