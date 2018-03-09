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中央社

擔心亞運塞車 印尼可能停課彈性上班

中央社2018/03/09 17:29
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者周永捷雅加達9日專電）第18屆亞洲運動會將於8月在印尼雅加達及巨港登場，亞運組委會擔心交通壅塞，建議在亞運16天期間學校暫時停課，並實施彈性上班時間，降低車流量，確保賽事順利進行。

彭博社7日報導，印尼亞洲運動會組織委員會（INASGOC）主席索赫（Erick Thohir）表示，組委會也希望為參賽選手和工作人員開闢專用車道。

亞運將於8月18日至9月2日在印尼首都雅加達及蘇門答臘東南部的巨港舉行，預計有45國1萬多名選手在47個項目中競技。巨港距離爪哇島上的雅加達約620公里。

索赫說，亞運籌備工作正在進行，當下最大的挑戰不是賽場或選手村能否如期完工，而是如何緩解雅加達嚴重的交通壅塞情況。

原本外界期待雅加達輕軌捷運能及時啟用，協助亞運期間紓解交通壅塞。不過，雅加達地鐵公司之前表示，捷運要到2019年3月才可望運行。

雅加達捷運公司總裁威廉（William Sabandar）去年12月表示，捷運公司的目標是2017年完成施工進度90%，其餘10%在2018年完成，2019年2月完成全部捷運工程，2019年3月開始試營運。

印尼人口約2億6000萬，是東南亞人口最多的國家，雅加達人口約1000萬。印尼媒體去年10月報導，國家發展規劃部長班邦（Bambang Brodjonegoro）說，雅加達的交通壅塞問題造成每年經濟損失50億美元（約新台幣1519億元）。

報導說，雅加達街道上已有1000多萬輛摩托車和400萬輛汽車通行，目前較擁擠的街道已實施汽車單雙號車牌限制通行政策，政府考慮開徵交通擁擠稅。

索赫表示，本屆賽會成功與否，關鍵在於如何緩解交通路況。如果一切順利，這次亞運將可推動印尼經濟及旅遊業發展。

索赫說，今年到印尼參賽的選手及代表團人員將獲得一個月的簽證，政府希望能鼓勵參賽選手和外國觀眾順道赴峇里島、婆羅浮屠（Borobudur）等地一遊。

印尼上次主辦亞運是在1962年。（編輯：郭中翰）1070309

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