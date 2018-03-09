我六十我任性　杜麗玉要過初老小確幸

老年化社會到來，很多從職場退下來的人，惶惶不知如何面對初老課題。擁有「文學教育夢想大使」的杜麗玉，在邁入耳順之年，興起出書念頭，在她出版的實體圖書「我六十，我任性」散文集，揭櫫60歲後的十年，才是一個人的黃金歲月，可以「盡其在我，快意人生」。
杜麗玉曾是美國一所中文學校校長，因優秀學養，獲選為聯合國教科組織國際舞蹈委員會「文學教育夢想大使」，多年來在網路發表創作，有才女之稱。
杜麗玉笑說，在朋友鼓勵，兒子支持下，年屆60才興起出書念頭，而且不只出一本，還一口氣生了「雙胞胎」，一本散文「我60 ，我任性」，及一本小說「俄羅斯套娃」，由城邦媒體出版，要將多年來生活點滴透過實體書籍，與讀者分享。
▲年屆六十歲，杜麗玉認為往後十年是人生黃金歲月，要盡其在我，快樂過日子（圖／金武鳳攝 , 2018.3.9)
「我六十，我任性」散文集收錄杜麗玉許多人生經驗，包括如何哄患有憂鬱症的母親、如何引導兩個高中時逢叛逆期離家出走的兒子，以及過往追星、追劇的經歷，都收錄在書籍中，內容包含親情、人生態度與對時事、病態現象的批判。
杜麗玉說，許多人活到60初老年紀，不知該如何面對、迎接老年生活。事實上，對一般人而言，60歲正是完成階段任務，不必再遷就別人，唯唯諾諾過日子。尤其，60至70歲這十年，是所謂黃金年代，要好好聆聽自己心聲，做自己喜歡的事，從心所欲不受影響。
杜麗玉說，在「我任性」書中，就傳授很多如何活得快樂，活得精彩絕招，希望每個人都能擁有「香水人生」小確幸。至於「俄羅斯套娃」，是述說親情、愛情與友情，要解套巨星十年密戀，是一本洋溢浪漫情懷的小說。