我六十我任性　杜麗玉要過初老小確幸

老年化社會到來，很多從職場退下來的人，惶惶不知如何面對初老課題。擁有「文學教育夢想大使」的杜麗玉，在邁入耳順之年，興起出書念頭，在她出版的實體圖書「我六十，我任性」散文集，揭櫫60歲後的十年，才是一個人的黃金歲月，可以「盡其在我，快意人生」。

杜麗玉曾是美國一所中文學校校長，因優秀學養，獲選為聯合國教科組織國際舞蹈委員會「文學教育夢想大使」，多年來在網路發表創作，有才女之稱。

杜麗玉笑說，在朋友鼓勵，兒子支持下，年屆60才興起出書念頭，而且不只出一本，還一口氣生了「雙胞胎」，一本散文「我60 ，我任性」，及一本小說「俄羅斯套娃」，由城邦媒體出版，要將多年來生活點滴透過實體書籍，與讀者分享。