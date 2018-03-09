今年景氣持續回溫 前2月稅收創近20年來新高

財政部今 (9) 日公布 2 月全國賦稅統計，2 月實徵淨額為 561 億元，年減少 119 億元或 17.5%，創 2004 年 11 月以來單月新低；累計 1 至 2 月實徵淨額 2036 億元，年增加 32 億元或 1.6%，則創 1998 年近 20 年新高。

觀察各項目 2 月稅收部分，以綜所稅年減少 55 億元、貨物稅減少 21 億元、贈與稅減少 19 億元、健康福利捐減少 13 億元較多，菸酒稅則增加 9 億元；而證交稅受到 2 月交易天數減少影響，年減 7.1%，終止連 12 個月正成長。