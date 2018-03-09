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王品獲利創3年新高 EPS 6.01元 配息率逾9

鉅亨網2018/03/09 17:35
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連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (9) 日召開董事會通過 106 年度財報，儘管去年合併營收 158.07 億元，年減 1.81%，但在調整經營體質後有成，稅後純益 4.63 億元，年增 43.1%，每股純益 (EPS)6.01 元，睽違 2 年再次賺逾半個股本，其中，第 4 季稅後純益 6169 萬元，EPS 0.8 元，年增 58%；而王品董事會決議擬配發每股現金股利 5.5 元，是 3 年新高，配息率超過 9 成。

王品說明，中國石二鍋關店損失已全數反映在第 4 季財報中，業外損失僅 1000 萬元。不過，由於石二鍋關店影響，去年中國市場淨增店數僅 1 家。

在本業持續調整體質下，王品去年全年毛利率 49.59%、營業淨利率 6.43% 和稅後淨利率 2.93% 均是 2015 年以來新高，推升 EPS 來到 6.01 元，因此，王品董事會決議配發每股現金股利 5.5 元，配息率高達 91.5%，以今日收盤價 130.5 元計算，現金殖利率 4.2%。

另外，王品也公布 2 月合併營收 15.23 億元，月增 21.19%、年增 8.78%，不過，前 2 月合併營收仍較去年同期衰退 5.1% 至 27.79 億元。

王品說明，去年在台淨增 11 家店，過年 6 天連假期間業績 8.6 億元優於去年同期，不過，年前 2 周各店單日營業額明顯衰退，低於公司預期，會持續反思品牌經營，今年適逢王品 25 年，相關慶祝活動推出後，預料可逐漸看到不錯的成果。

王品台灣事業群趕在春節連假前，開出自創新品牌「沐越」越式料理、「青花驕」麻辣鍋物推出；而大陸事業群也在 1 月底前連續開出「三哇造面」、「舞漁」新品牌，展望後市，王品目標今年兩岸將繼續各自開出 1-2 個新品牌。

截至 2 月底，王品共有 23 大品牌共 421 家，其中台灣 267 家、中國 152 家、新加坡 1 家和美國 1 家，除了新品牌規劃，在台仍將以石二鍋、乍牛作為展店主力。

王品股價日 K 線圖。
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