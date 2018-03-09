台南女中「反毒行列共同行」　師生受益良多

南女反毒行列第一站至中正大學「防制藥物濫用教育中心」參訪，由楊士隆中心主任親自接待及說明，長期研究藥物犯罪防制的楊教授曾多次受邀至中央部會向總統、各部會院長報告臺灣毒品防制相關報告，並被各部會委任許多重要研究案及協助新世紀反毒政策推動，讓師生受益良多。

為加強師生及家長了解現今毒品危害狀況，台南女中辦理兩日的訪毒機構參訪活動，校長鄭文儀帶領大家參訪中正大學藥物濫用防制教育中心、國立科博館法務部毒品防罪陳設展、草屯療養院茄荖山莊及法務部調查局等地，而學務主任李宜芳及主任教官黃建勳亦協助活動的推動及經費申請，藉此了解台灣毒品危害狀況及毒品防制相關作為。

接著參訪南投草屯療養院內的茄荖山莊，為我國唯一個在醫療體系下設置藥癮治療性的社區，收容戒毒青少年，由成癮治療科林滄耀主任親自接待，並由黃耀興心理治療師說明治療模式-「在社區生活」即為治療模式，藉由訓練住民具備能力去處理生活遭遇的各種挑戰恢復正常生活型態，才能達到戒毒目標，讓大家對更能貼切了解戒毒的實務工作。

師生又至國立自然科學博物館參訪由法務部設置的「古今法醫傳奇與反毒防罪體驗特展」，由互動體驗看到模擬使用毒品前後容貌變化的差異、魔鬼圈套互動遊戲、科學辦案的器具及相驗工作等法務部在執行毒品犯罪的相關實務工作的展示及說明，讓大家更能了解目前執法單位相關工作。

最後參訪法務部調查局，了解查緝毒品相關工作，除了看到毒品保管庫對各式毒品說明，也看到收藏家王度先生捐贈的鴉片床、吸食器具、鼻煙壺等珍貴文物，讓大家更具體了解執法人員在查緝及偵查毒品犯罪行為的實務工作。

台南女中反毒行列繞行半個台灣，在兩日緊湊參訪行程下讓參訪夥伴從教育預防、毒品成癮戒治、司法執行等各層面了解我國毒品防治相關實務工作，參與的家長及師生覺得收穫滿滿、意義非凡，回到校園更能將此次實務參訪經驗跟師生分享並協助毒品防治工作的推動，畢竟「最好的犯罪預防政策就是教育工作著手」，期待更多夥伴加入校園藥物濫用防治工作的推廣讓毒品危害遠離學子。

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