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父母逼和弟、妹分擔買房　29K保全背40年千萬房貸

生活中心／綜合報導2018/03/09 17:49
▲許多長輩都有「買房成家」的觀念，但在高房價的環境下，買間自己的房子變得相當困難。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲許多長輩都有「買房成家」的觀念，但在高房價的環境下，買間自己的房子變得相當困難。（示意圖／翻攝自pixabay）

買房是許多人的夢想，長輩們也有「買房成家」的觀念，但在高房價的環境下，買間自己的房子變得相當困難。一名 31 歲的網友就透露，月薪 29K 的他被父母逼著和弟妹共同分擔買房，背上了 40 年 1000 多萬的房貸，讓他感嘆「我可以想像到父母走後，三兄妹爭一間房的醜樣了。」

該名網友在《 Komica 》發文表示，自己擔任保全月薪 29K ，從事服務業的弟弟月薪約 30K ，妹妹則還在上大學。雖然自己不想買房，但在父母不斷用倫理觀念說教下，日前還是到售屋處辦聯貸，連續簽了30幾次名後，便買下了新北市重劃區一間 37 坪、 3 房、 1 車位的房屋，前後只花了不到一小時的時間，「我都不知道買房子那麼簡單」。

原 po 表示，一家 6 個人要分住 3 個房間，家人打算在窗邊隔個和室給他，「就是看準了我一人組屋，所以沒分房間給我」。而房屋頭期款和首五年的貸款會由父母支付，剩下的就由他和弟弟分攤，但父母也說，由於妹妹還在讀大學，現在父母繳的就當作是幫她出，妹妹出社會以後也要幫忙付房貸，產權也要分她一份。原 po 無奈地說，一間房不到40坪，自己跟弟弟分兩份產權就很少了，還加一個小妹來亂局，「我可以想像到父母走後，三兄妹爭一間房的醜樣了。」

文章引發網友討論，紛紛留言「很想問怎麼還會有家裡想叫孩子買房的，尤其知道賺不多的」、「40年...人生就這樣了」、「繳完都71歲了」、「沒救了！你連青年首度購屋優惠都沒看」、「老一輩的都覺得，負債是賺錢的動力」。

關鍵字買房房貸買房成家產權
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