父母逼和弟、妹分擔買房　29K保全背40年千萬房貸

買房是許多人的夢想，長輩們也有「買房成家」的觀念，但在高房價的環境下，買間自己的房子變得相當困難。一名 31 歲的網友就透露，月薪 29K 的他被父母逼著和弟妹共同分擔買房，背上了 40 年 1000 多萬的房貸，讓他感嘆「我可以想像到父母走後，三兄妹爭一間房的醜樣了。」

該名網友在《 Komica 》發文表示，自己擔任保全月薪 29K ，從事服務業的弟弟月薪約 30K ，妹妹則還在上大學。雖然自己不想買房，但在父母不斷用倫理觀念說教下，日前還是到售屋處辦聯貸，連續簽了30幾次名後，便買下了新北市重劃區一間 37 坪、 3 房、 1 車位的房屋，前後只花了不到一小時的時間，「我都不知道買房子那麼簡單」。