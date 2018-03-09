富邦媒2月營收年增近4成 創同期新高

富邦媒 (8454-TW) 今 (9) 日公布 2 月合併營收 33.24 億元，月減 8.13%，並來到 4 個月以來低點，但仍較去年同期成長 38.2%，也創同期新高；前 2 月合併營收 69.43 億元，年增 36.59%。

另一方面，觀察網家 (8044-TW) 旗下仍處於虧損狀態的商店街 (4965-TW)，今年以來業績表現已有好轉，2 月合併營收 1.02 億元，月減 7.15%，年減 8.47%，終結連續 14 個月雙位數的衰退態勢，累計前 2 月合併營收 2.12 億元，年減福已收斂至 9.39%。