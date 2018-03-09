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富邦媒2月營收年增近4成 創同期新高

鉅亨網2018/03/09 17:42
鉅亨網 / NOWnews
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富邦媒 (8454-TW) 今 (9) 日公布 2 月合併營收 33.24 億元，月減 8.13%，並來到 4 個月以來低點，但仍較去年同期成長 38.2%，也創同期新高；前 2 月合併營收 69.43 億元，年增 36.59%。

另一方面，觀察網家 (8044-TW) 旗下仍處於虧損狀態的商店街 (4965-TW)，今年以來業績表現已有好轉，2 月合併營收 1.02 億元，月減 7.15%，年減 8.47%，終結連續 14 個月雙位數的衰退態勢，累計前 2 月合併營收 2.12 億元，年減福已收斂至 9.39%。

富邦媒指出，單看網路購物 2 月營收，年增率更達 45.6%，尤其電玩娛樂、手機通訊等商品業績皆翻倍成長。

其中，瞄準春節連續假期行動 APP 使用率提升，富邦媒針對行動購物族群祭出「百萬大樂透」、「好運刮刮卡」等行銷活動，推升春節期間行動購物業績年增率達 83%，成為網購業績成長最大動能。

另一方面，momo 電視購物 2 月年增率達 13.6%，已連續 5 個月呈現正成長，處於持續復甦，富邦媒說明，今年電視購物將透過獨特的商品、節目方式呈現和特色行銷活動，加上跨平台的整合，展現通路加乘效應。

展望後市，由於 3 月迎來「超級會員月」和「38 女王節」等主要檔期活動，富邦媒看好換季和春季新品上市採買需求增，對於第 1 季業績看法樂觀。

另外，商店街旗下個人賣場在歷經長達 7 個月「超商取貨付款 0 元免運」補貼戰後，成功拉高賣家和商品量、且出貨量也創新高，日前已宣布調高超商取貨免運門檻，從原本的 0 元提升到 99 元，預計可開始有效促成賣家提升銷售金額和獲利。

富邦媒股價日 K 線圖。
商店街股價日 K 線圖。

 

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