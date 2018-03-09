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〈上緯展望〉打入北美市場與新陸廠供應鏈 今年營收力

鉅亨網2018/03/09 17:41
鉅亨網 / NOWnews
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上緯投控 (3708-TW) 今 (8) 日舉辦媒體春酒，展望今年，上緯表示，環保耐蝕材料事業體部分，馬來西亞新廠預計於第 4 季投產；風電材料事業方面，目前已打入另一家中國風機整機廠供應鏈，北美風電市場也有訂單開始出貨，在各事業體營運穩健成長帶動下，今年全年營收可望年增 2 成，其中最大動能將來自風電材料事業。

上緯目前為全球第二、中國第一大環保耐蝕材料廠，上緯董事長蔡朝陽表示，旗下該事業體受惠中國近來環保意識抬頭、法規趨嚴，環保耐蝕材料需求提升，將推升整體營運成長。

另一方面，蔡朝陽指出，瞄準東協市場需求的馬來西亞廠將於第 4 季投產，預估年產能達 1.1 萬噸，該廠投產後，在營運成本降低下，獲利空間看俏，可望帶動上緯明年東南亞市場營運出現明顯成長，今年則力拚環保耐蝕事業營收年增 1 成。

針對風電材料事業部分，蔡朝陽表示，繼去年恢復金風 56 米以上長葉片樹脂的供應後，目前已開始供應 59 米風電葉片，可望提升銷售量，預估今年金風滲透率有機會從去年的 14%，向上提升至 22% 至 23%。

除金風外，蔡朝陽透露，上緯也已打入另一家中國前五大風機整機廠供應鏈，目前已開始小量交貨，此外，北美風電市場經過多年佈局，今年也已開始供貨，預計第 2 季末交貨情況將會更為明朗。

蔡朝陽表示，環保耐蝕材料營運穩健成長，且風電材料事業打入新市場，並有新客戶加入，若一切供貨順利，第 3 季營收動能可期，今年全年營收力拚年增 2 成，其中最大動能將來自風電材料事業。

上緯日 K 線圖

 

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